'S mojim životom nitko neće komandirati': Darko je izbacio Nikitu

Brankica iz ''Ljubav je na selu'' čije epizode pratimo na RTL-u i dan ranije na platformi Voyo, pohvalila je Darka da je jedini farmer koji je stalno okupljao svoje kandidatkinje i bio im posvećen.

"On je na nas stvarno pazio kao pravi muškarac. Darko voli sve imati pod kontrolom", rekla je.

Nikita se prilikom izbacivanja poslužila kartama

Kada je došao red na izbacivanje, Nikita je otkrila da je gledala u karte kako bi vidjela što će se dogoditi.

"Malo sam gledala u karte hoće li me izbaciti. Mislim, ispalo je da me neće izbaciti. Sad, hoće li se karte ostvariti, to ćemo vidjeti", rekla je Nikita. Darko je odlučio prvo Brankici dati cvjetni vjenčić, a potom je uslijedila Anamarija. Na kraju je odlučivao između Gabrijele i Nikite.

"Zlatna djevojka se najviše bori za svoj postavljeni cilj i mislim da to radi jako dobro i ja joj na tome čestitam", komentirala je Gabrijela.

"Napeta jesam, definitivno. Voljela bih ići na tu farmu. Voljela bih se još zabavljati, voljela bih još provocirati i praviti show", priznala je Nikita.

Foto: RTL

'S mojim životom nitko neće komandirati'

Darko je odlučio izbaciti Nikitu: "Ja nisam dobila vjenčić"

Voditeljica Anita Martinović podsjetila je Darka da se oprosti s Nikitom koja je Darku pružila ruku da je poljubi. "Nećemo ljubiti", rekao je Darko.

"Baš nismo na nekoj valnoj duljini. On je dosta krut. To ti je kao da baciš kantu niz stepenice i tako on jednostavno priča, jednostavno je takav. Ja volim plesati, volim se zezati, a on nije takav", ispričala je Nikita. Darko joj je poželio sreću.

"S mojim životom nitko neće komandirati", zaključio je farmer.

