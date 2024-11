Crveni tim mora odlučiti: 'Oba trenera su dobra, ali možda je Edo bolji izbor'

Prošli ciklus u ''Životu na vagi'' kandidati su vježbali bez trenera, što nije dovelo do sjajnih rezultata, pobijedio je crveni tim i dobili su prednost birati trenera. Kad su se dogovarali s kime žele nastaviti trenirati u showu, Nikolina je sažela mišljenje cijele ekipe: "Meni kad je dobro i jedno i drugo, ja sam neodlučna." Pola je bilo za Mirnu, a pola za Edu tako da još moraju razmisliti koga će odabrati.

"Ako uđem u plavi tim, bit će mi to jako čudno“, rekao je Edo te objasnio kako se naviknuo raditi s crvenim timom, a i Mirna bi radije crvene zbog većine žena. „Nakon prespavane noći malo sam se još dvoumio oko izbora trenera - mislim da su i Mirna i Edo dobri, ali imam osjećaj da je možda Edo bolji izbor“, rekao je Tomislav koji se nada da će svojom odlukom pomoći svojim curama.

Foto: RTL

Foto: RTL

Alina je odlučila ući jako u novi tjedan pa je od jutra počela s pedaliranjem. "Ovu vagu smo dobili, ali razlika nije bila velika tako da moramo još više raditi kako bismo povećali tu razliku“, rekla je. Mateo je pripremao doručak, a Davorka i Ivica su ga čekali na terasi. Jedina žena u plavom timu hvalila je Matea zato što se vratio u puno boljoj verziji; svima je stalno nadohvat ruke i ništa mu nije teško napraviti.

"Dečki su stvarno super, imaju snage i mogu pogurati daleko“, rekla je ponosno Davorka za svoj tim. Tijekom doručka Mateo im je govorio da će i on još jače upregnuti bez obzira na to kojeg trenera dobili. "Malo ćemo zapeti da na idućoj vagi bude bolji rezultat“, obećao je Ivica, a potom su se dogovorili da će Mateo gurati njega na treninzima, a on njega u hodanju.

U to vrijeme Mirna i Edo pregledavali su prošlotjedne snimke kako bi vidjeli kako su to kandidati vježbali bez njih.

"Kod svakog natjecatelja možemo pronaći još nešto što treba korigirati, sigurno da tu još imamo posla“, rekao je Edo, a kad su pogledali oba tima, zaključili su da natjecatelji rade brže, jače i više kad su oni pored njih te da ih moraju još dosta toga naučiti.

