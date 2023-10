U novom ciklusu 'Života na vagi' kandidati oba tima sve će raditi u parovima - i vježbati i vagati se, a plavci su kao pobjednici velikog izazova za nagradu mogli odlučiti tko će s kim biti u paru. Novu epizodu showa "Život na vagi" možete već sada pogledati na platformi Voyo.

Tko je s kim u paru

„Okupili smo se kako bismo se dogovorili tko će ići na koga u parove“, rekao je kapetan plavog tima Martin. „Imamo dva načina - ili ćemo ići jači na jače ili ćemo kalkulirati“, rekla je Nina, a Dajana dodala: „Ja bih išla na zihericu.“

Marie nije bila zadovoljna njihovom podjelom, a crveni su uvjereni kako je došlo vrijeme da se oni pokažu u najboljem svjetlu.

„Mislim da je vrijeme da netko od njih ispadne, nisu oni baš toliko bolji od nas da mi svi ispadamo, a oni ostaju na okupu. Dosta smo nabrijani i smatram da ćemo izbaciti jednog od plavaca“, zaključio je Šepić.

Msterclass

Pred natjecateljima je još jedan masterclass, ovaj put s dr. psihologije Marom Šimunović, te još jedan veliki izazov koji će se održati u dvorcu Dubovac u Karlovcu.

„Ovo je brdska štafetna utrka, startna pozicija je ispred dvorca, odakle ćete se spuštati nizbrdo. Kad dođete dolje, pokupit ćete uteg od 200 grama koji trebate donijeti i staviti na postolje. To je znak kolegi iz tima da krene nizbrdo. Pobjeđuje tim koji skupi pet utega na postolju. Prikupljeni utezi donose vam kilogram prednosti na vaganju, a tim koji prvi donese utege svih pet utega, poklonit će to jednom svom članu tima jer tako ostvaruje prednost protiv suparnika“, objasnili su treneri, a kapetan crvenog tima Goran zaključio: „Tko god to dobije to je gotovo siguran bod u borbi tako da je to velika pomoć.“

