U jučerašnjoj epizodi showa 'Hell's Kitchen Hrvatska' na RTL-u, pred kandidatima su bila čak dva izazova u kojima su bolji bili plavci. Prvo su pobijedili u zabavnoj igri pamćenja, gdje su ispod zvona u što kraćem vremenskom roku morali pronaći dvije iste riblje namirnice, a zatim i u pripremi autorskog jela s ribom romb.

Chef Gretić bio je zadovoljan kušanim kreacijama pa su pohvale samo padale.

''Vau! Vau! ''Vau! Vau! ''Vau! Vau! ''Vau! Vau! Riješio si se okova!'' kazao je najmlađem kandidatu, 20-godišnjem Roku K. koji mu je poslužio svoju verziju cevichea s azijskom notom.

''Jako lijepo i moderno! Riba, sjajno! Ciklu si sjajno zakiselio!'' pohvale je dobio i Mauro.

Komplimente za svoje jelo dobila je i Emina koju prethodnih dana chef nije štedio sa svojim kritikama.

''Taj se osjećaj ne može opisati, dao mi je jedan veliki vjetar u leđa'', kazala je, ''Danas sam prvi put ušla u kuhinju s dušom!''

Josip i Domagoj zaslužni za pobjedu

A iako su oba tima pokazala maštovitost i vještinu, plavima su pobjedu donijeli tanjuri Josipa i Domagoja.

Za nagradu, plavce je u dnevnom boravku dočekala posebna nagradna večera koju su za njih pripremili sous chefovi, dok su se gubitnici crveni morali ''suočiti'' s kaznom – čišćenje obje kuhinje.

Pobjedničkom se timu na večeri pridružio i chef Gretić koji je s njima iskreno porazgovarao, dijeleći im savjete, a oni se nisu ustručavali pitati ga sve što ih zanima.

''Ima li možda neka mana koju ste uočili, a da je možemo ispraviti?'' upitao je chefa Domagoj, dok je Luciju zanimalo kako da se još poboljšaju.

''Mjesta za napredak ima uvijek. I ja imam mjesta za napredak'', kazao im je njihov mentor, ''Kuhanje se uči dok si živ, to nikad ne prestaje. Mijenjaju se trendovi, recepture, spoznaje, sve se mijenja. I to traje do zadnjeg dana dok ne objesiš pregaču o klin. E, onda si prestao učiti. Ali može se još, i to je tako''.

Pravi mentor

''Chefa Gretića pratim otkad se pojavio u medijima, on je jedan od razloga zašto sam uopće ovdje'', kazala je Tea, a i ostali kandidati sve su slušali sa zanimanjem.

''Moraš sve i svašta proći u kuharstvu da bi došao do nečega. Puno rada, puno odricanja, puno sati. Ono što ti nitko u školi ne kaže da dok se drugi zabavljaju, ti kuhaš. Ali vrijedi, vrijedi!''.

''Evo jedan savjet, probajte pamtiti narudžbe na večeri'', šaljivo im je na odlasku kazao chef, sve ih nasmijavši.

Upravo večeras u 'Hell's Kitchenu' na rasporedu je nova večera za goste, a nakon što je oba tima prošli tjedan istjerao iz kuhinje, svi imaju veliku želju sada se dokazati.

Kako će proći večera, tko će oduševiti i mogu li timovi servis odraditi do kraja, gledatelji će doznati od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već sad dostupna na streaming platformi Voyo.