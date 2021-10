Ivona Pendić i Kristijan Milanović još su jedan par, ujedno i najmlađi par sezone, kojem je stručni tim odlučio dati priliku za sudjelovanjem u eksperimentu u nadi da će pronaći svoju srodnu dušu.

„Osjećam se uzbuđeno, entuzijastičan sam i mislim da će sve dobro ispasti“, kazao je uoči vjenčanja Kristijan, dok se Ivona nadala da će mladoženja biti jednako opušten kao i ona. Međutim, uzbuđenje je malo splasnulo kad je Ivona ugledala Kristijana jer smatra da nije njezin tip, bar ne vizualno.

„Prvi dojam mi nije bio da sam pala s nogu. No ako fizički nije kakav sam mislila da će biti, to ne znači da psihički nije onakav kakav želim da bude“, izjavila je Ivona te rekla kako bi mu rado ošišala kosu i bradu, a onda ju je Kristijan oduševio s vjenčanim zavjetima: „Osjetila sam njegovu pozitivnu vibru i čini mi se dosta sličan meni.“

S druge strane, Kristijanu se Ivona svidjela na prvi pogled, no još je prerano da se spominje i ljubav na prvi pogled: „Sve je prošlo super, zasad ne mogu naći još neku manu. Mislim da između nas dvoje ima kemije, ali prerano je još za išta govoriti.“

Turbulentno kod Sanele i Jasmina

I dok se Ivona i Kristijan tek upoznaju, ostali parovi već se nalaze u bračnim problemima pa je za neke došlo vrijeme da ih riješe. Jedni od njih su Sanela i Jasmin, čiji je brak od prvog dana vrlo turbulentan.

„Draga me izbacila iz našeg zajedničkog stana. Baš kad misliš da je brak super, onda se dogodi ovakav 'blam' i shvatiš da brak nije igra, da je brak odgovornost. Brak je razgovor, a ona i ja nismo razgovarali i onda se dogodi da se nađeš na cesti u 1 sat ujutro okružen s dvije kante za smeće. Ne mislim da sam zaslužio ovakvu sudbinu…“ priznao je Jasmin kojem je Sanela odlučila dati drugu priliku: „Moraš zadobiti moje povjerenje - red rad i disciplina!“ Par je nakon razgovara zaključio će nastaviti živjeti zajedno, ali sve je još na klimavim nogama.

Trzavice kod drugih parova

Kristina i Tomislav također su razgovarali o svojim ljubavnim problemima, a ona mu je priznala sve što je muči: „Nisam zadovoljna, očekivala sam nešto drugo, a dobila nešto deseto. Cigla nije princ na bijelom konju da bih ga čekala!“ Par i dalje raspravlja o poljupcu kojeg je mlada inicirala, a Tomislav se i dalje drži suzdržano: „Mislim da nije odmah dobila ono što je htjela i zato je dignula ruke…“

Erna i Edin zabavljali su se u adrenalinskom parku te su oboje bili vrlo opušteni, no Erni i dalje njezin suprug nije po volji: „Smeta mi kad je stalno oko mene. Edina je strah da se meni nešto neće svidjeti, a ja to ne volim. Ne želim da radi nešto zbog mene, neka radi to zbog sebe!“ S druge strane, Edin je baš mislio kako njihov brak ide u dobrom smjeru: „Danas me je iznenadila, nijednom nije prigovorila i sve joj je bilo dobro. Nešto se događa, ali odgovara mi da je opuštenija.“

Prva manja svađa Andree i Mislava

Andrea i Mislav proslavili su svoju prvu „tjednicu“, a par je imao i prvu manju svađu koju su vrlo brzo izgladili.

„Sad nam je sedam dana braka i nismo došli ni u jedan konflikt. Malo se bojim toga da sve ide presavršeno“, kazao je Mislav, a Andrea je priznala: „Moj muž je čovjek i pol! Svaki me dan tretira s lijepim gestama i romantičan je.“

Gordana i Bernard dan su proveli u traženju namještaja za stan, dok su Ana i Marinko uživali u zajedničkom druženju uz kavu.

Kako će teći brak Ivone i Kristijana, hoće li Sanela opet izbaciti Jasmina iz stana te ima li iskre među ostalim parovima – pogledajte u utorak u novoj epizodi showa 'Brak na prvu' od 21.15 sati na RTL-u!