Benjamin emotivnom izvedbom oduševio publiku: 'Posvećujem je svim ljudima'

21:24 - Emotivna izvedba Benjamina Hasanića oduševila publiku

Na pozornici je upravo Benjamin Hasanić koji je ovu emotivnu izvedbu posvetio svim ljudima koji se bore s bilo problemima na bilo kojem frontu.

''Meni je toliko lijepo što ti znaš što ti znaš. Bilo je grandiozno, kao da si dirigirao cijelom pjesmom i posvetio je svim ljudima i samom sebi'', rekla je Nika.

''Ti si iz emisije u emisiju sve sigurniji, sve više rasteš, nije bitno što pjevaš, u svemu što otpjevaš ti se dokažeš'', dodao je Tonči.

''Ja vodim bitku već 12 i pol godina i moja bitka ako ju izgubim ne znači mir'', rekla je Severina.

21:12 - Monika zablistala s pjesmo ''Vogue''

E ovo se zove nastup! Monika Jukić ''razdrmala'' publiku s Madonninom pjesmom ''Vogue'' koju je posvetila sestrični Emi koja joj je kao sestra!

''Draga mala Mo, prošli put si pjevala Josipu Lisac i to je bilo sjajno. Ovaj put si dokazala da možeš pjevat pjesme koje nisu tvoje. Ovo je najpoznatija koreografija svih vremena, ona je žena koja probija granice i uvijek je radila ono što je drugima bilo čudno. Bila si odlična'', rekla je Severina.

''Ti si jedna pop divetina'', dodala je Nika.

''Jedino što se osjetilo kao mala nelagoda kod tebe je to što si trebala plesat. Slobodno se opusti, odlično si to izvela'', rekao je Tonči.

20:48 - Publika na nogama uz Bojana Pavlovića

Bojan je izabrao hit pjesmu Tome Zdravkovića ''Svirajte noćas samo za nju'' koju je posvetio supruzi Nikolini. Uz ovaj hit svoju suprugu je zaprosio. ''Pripremite čaše za razbijanje'', rekao je prije nastupa.

''Predivni Toma, predivni Bojan. Što da ti kažem, ti možeš vladati bilo kojim žanrom jer ti vladaš glazbom'', rekao je Filip pa dodao da ga mora testirati u kafani.

''Zbog ove pjesme sam u Kiseljaku tražila kazetu Tome Zdravkovića, ponudila sam duplo. Toma je bio kategorija za sebe, i mislim da ti možeš biti kategorija za sebe'', dodala je Severina.

20:35 Ema Bubić pripremila spektakl

Na pozornicu se popela simpatična Ema Bubić koja je pjesmu ''Birds of a Feather'' posvetila svom bratu Leonu. ''Koliko god da smo se svađali kada smo bili mali, volim ga najviše na svijetu''.

''Ja sam jako slaba na tebe. Ja bih isto posvetila svaku pjesmu svojoj sestri i to mi je najdraža stvar u toj izvedbi. Ovo mi je jedna od najdražih pjesama. Billie Eilish je zauvijek cool i ti to imaš. Bravo Ema'', rekla je dobro raspoložena Nika.

''Mala velika moja, koja si jako cool, kao što je rekla Nika. Ja te točno vidim ovako, u ovom showu možda ćete i plesati i imati brže pjesme, ali ovo si točno ti'', rekla je Severina.

20:24 - Prvi na pozornicu stigao je Luka Tomić

Luka Tomić zablistao je na pozornici emotivnom izvedbom legendarne pjesme ''Marija Magdalena'' Doris Dragović, a njegov nastup oduševio je publiku, ali i žiri. Ovu izvedbu posvetio je malom Luki jer je, kako je rekao, kao desetogodišnjak bio zaljubljen u Doris.

''Vidi ovako, prije nego što je počeo nastup, mi smo dobili papire gdje piše što tko pjeva. Onda sam čuo tvoje pojašnjenje, a onda sam čuo izvedbu pa ću ovaj upitnik iskrižati. Bio si fantastičan, imao si ekspresiju, imao si nastup, imao si životnu energiju. Svaka čast'', rekao je Tonči.

''Definitivno si izgradio svoj stil i imidž. Ti daješ maksimum svaki put'', dodao je Filip.

20:18 - Antonija Blaće zablistala u crvenoj haljini

I spektakl može početi. Voditeljica Antonija Blaće stigla je na pozornicu i oduševljeno najavila drugu epizodu uživo! ''Na kraju ove večeri samo osmero ide dalje i to onih koji dobiju najveći broj vaših glasova'', rekla je Antonija pa pozdravila stručni žiri. Otkrila je i kako će kandidati večeras pjevati pjesme, ali s posvetom.

20:14 - Kakav spektakl!

Svih deset natjecatelja stiglo je na pozornicu i zajedno zapjevali hit ''A Little Party Never Killed Nobody''. Publika na nogama oduševljeno podržala kandidate.

Sve je spremno za novu uzbudljivu epizodu glazbenog showa Superstar! Monika Jukić, Katarina Car, Benjamin Hasanić, Bojan Pavlović, Karla Miklaužić, Marko Stanković, Ema Bubić, Nikola Batinović, Hanan Velić i Luka Tomić večeras će se boriti za glasove publike i ulazak u polufinale glazbenog spektakla 'Superstar'!