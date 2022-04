Reality dating show „Brak na prvu“ (izvorno „Married at first sight“) mnogi su gledatelji upoznali kroz domaću verziju ove popularne emisije. Prve dvije sezone „Braka na prvu“ na hrvatski način ostvarile su izvrsnu gledanost, što je pokazalo da ovakvi, pomalo kontroverzni sociološki eksperimenti intrigiraju veliki dio populacije.

Ono što bi trebao biti vrhunac odnosa između dvoje ljudi - stupanje u brak, u ovom showu je tek početak i to je ono zbog čega je projekt osobito zanimljiv u svim zemljama u kojima se prikazivao. Što slijedi nakon sudbonosnog da s potpunim neznancem? Medeni mjesec i početak zajedničkog života s ciljem stvaranja zajedničkog doma i obitelji. Nakon šest do osam tjedana parovi moraju odlučiti žele li ostati u braku ili će zatražiti razvod.

Ljubav je svugdje ista i zato ništa manje zanimljiva nije ni američka verzija ovog realityja, koju možete gledati pod nazivom „Brak na prvu USA“. Šest samaca iz američke savezne države Atlante pristalo je stupiti u pravno obavezujući brak s potpunim neznancem. Osim samaca koji su se sami prijavili, producenti su potražili samce koji bi bili idealni za ovu emisiju na različitim mjestima: od online stranica za upoznavanje pa sve do crkvenih grupa, sve s ciljem pronalaska idealnih parova.

Provjere, razgovori, radionice...

Prije finalnog odabira svi prijavljeni prošli su rigorozne provjere, razgovore i radionice sa stručnjacima. Kroz cijeli proces odabira, eksperti su pokušali pronaći kandidate koji su zaista spremni za ozbiljnu vezu i brak i sve izazove koje donosi bračna zajednica. Od preko 20.000 prijavljenih kandidata, u uži krug je prošlo 100 osoba. Neki od prijavljenih odustali su tijekom eliminacijskog procesa, i to iz različitih razloga. Nekima je razlog bio strah, a nekima neprihvaćanje okoline. No, od onih koji su ostali do kraja odabrani su kandidati za koje su stručnjaci procijenili da su dovoljno emocionalno spremni i posvećeni ideji braka.

Naravno, svi znamo da za dobru vezu ili brak nije dovoljna uzajamna privlačnost. Zato su producenti emisije pozvali stručnjake iz područja psihologije, sociologije, seksologije i duhovnosti kako bi svi ključni faktori važni za vezu, poput osobnosti, duhovnosti, seksualnosti i društvenog statusa bili uzeti u obzir prilikom sparivanja parova. Stručni tim zadužen za izbor kandidata i njihovo sparivanje čine seksologinja i seksualna edukatorica Logan Levkoff, sociologinja i seksologinja Pepper Schwartz, klinički psiholog Joseph Cilona i humanistički kapelan na Harvardu Greg Epstein, stručnjak za religiju, duhovnost i etiku.

U trećoj sezoni „Braka na prvu USA“ stručnjaci su izabrali šest kandidata i spojili ih u tri para koji će naslijepo stupiti u dogovorene brakove: Ashley Doherty i David Norton, Samantha Role i Neil Bowlus te Vanessa Nelson i Tres Russell. Hoće li sudjelovanje stručnjaka u izboru kompatibilnih parova i znanstveni pristup rezultirati sretnim i uspješnim brakom? Što će se s ovim mladencima događati nakon vjenčanja i hoće li kroz sudjelovanje u reality showu pronaći pravu ljubav, pogledajte u još jednoj uzbudljivoj sezoni popularnog reality showa.



