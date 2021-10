Došao je trenutak za prvi ples Kristine i Tomislava. "Moje vjenčanje, moj prvi ples s njim, to je to, to je ono o čemu sam sanjala", rekla je mladenka. Tomislav je plesao i s punicom Ninom, kojoj je otkrio da ga je kod Kristine osvojio osmijeh. "Pored njega ću se osjećati sigurno i pouzdano, a meni je potreban muškarac na kojeg ću se moći osloniti i koji će me voditi kroz život. Jako je pažljiv, vidi se da nije neki glumac, nego iskren dečko", rekla je Kristina o svome suprugu, a on je bio sretan zato što se svidio i njezinoj mami. "Ozbiljno ću se potruditi da ovo sve uspije, maksimalno ću se dati u ovo", rekao je.

Jutro poslije dobro raspoloženi razgledavali su Tomislavov vozni park. "Pali su zagrljaji, puse u obraze, ali još ona prava pusa nije", rekla je Kristina, kojoj je bilo lijepo što je za promjenu dijelila s nekim krevet i ležala pokraj nekoga. "Spreman sam za medeni mjesec", rekao je Tomislav.

No kod Sanele i Jasmina bila je drukčija situacija - atmosfera je zbog negativno nastrojenih prijatelja mladoženje bila sve lošija. Kad su mladenci ostali sami, Jasmin je otkrio kako se osjećao neugodno u svojoj koži. "Vidi se da je cura iskrena i sve super, ali ja sam na drugim valnim duljinama što se tiče ovoga svega i komunikacije s njom", rekao je. "Kad je došla rodbina da bi joj dala beskompromisnu podršku, to mi je napravilo blackout, odmah sam reagirao, ustao i rekao si da idem naći nekoga odgovornog", rekao je mladoženja koji je tražio razgovor s nekim iz produkcije, a mladenka i uzvanici još nisu bili svjesni drame koju je proživljavao.

Mladenka je bila u šoku

"Ja nisam za ovo. Nisam ovo nikako ovako zamišljao. Pojavila se žena koja ima 38 godina, na zalasku svog života. Čekao sam taj klik, no umjesto klika, dogodio se antiklik", rekao je i nastavio: "Nije ovo za mene, ne želim je zavlačiti. Totalno sam imao pogrešnu percepciju o ovom. Vidim da je ona dobra osoba i da sve priželjkuje… Fulao sam, ovo mi je najveća greška u životu."

U to vrijeme Sanela je sjedila sama za stolom. "Ništa mi nije rekao, samo je ustao i otišao. Odjednom skužimo da muža nema, da je nestao", rekla je, a njezin brat dodao: "Gledala je u nevjerici, sve se raspalo. Sve o čemu je maštala, nadala se, u jednom trenutku on je to sve srušio." Sanel i kuma potom su joj priopćili da se mladoženja povukao kako bi se smirio. "Valjda je tek sad shvatio da je ovo sve za ozbiljno", rekao je Sanel, a mladenka je bila u šoku. "Ne znam bih li plakala ili se smijala, ne mogu vjerovati!" rekla je, a njezin brat zaključio: "Znam da ćemo ja i ona večeras plakati."

Sutradan su Sanela i Jasmin razgovarali o svemu što se dogodilo, a Jasmin joj je priznao kako mu je bio šok kad je shvatio koliko je ona ozbiljnije od njega shvatila ovaj eksperiment. "Ja sam isto želio nekoga upoznati, ali nisam mislio da ću naletjeti na osobu koja je u tome sto posto." Sanela je bila vrlo iskrena: "Otvorena srca ušla sam u ovo u nadi da će se dogoditi ljubav, ali ako ne bude tako, dogodit će se prijateljstvo i neka lijepa priča", rekla je i dodala da će podržati Jasmina što god bude odlučio, a on je odlučio ostati još sedam dana da bi kasnije ipak krenuli na medeni mjesec.

Ana je bila jako uzbuđena

Mladenci koje smo upoznali u prvoj epizodi, Andrea i Mislav, uživaju u zajedničkim trenucima prije odlaska na medeni mjesec "Puno pričamo i zabavljamo se, to je super start", rekla je Andrea. Gordana i Bernard već su se pakirali za medeni mjesec i oboje su bili jako dobro raspoloženi. "Ovo je izlazak iz moje sigurne luke, iz mog oklopa, iz sigurnosti moga doma… Ovo je veliki početak za mene, velika promjena. Još sam malo u šoku, ali nije loš, sviđa mi se. Priznajem, sviđa mi se."

Tim eksperata večeras je spojio nove parove. "Moj se brak raspao zato što je mene moj muž prestao doživljavati kao ženu", rekla je Ana iz Kalifornije koju su spojili s Marinkom iz Zagreba. On je s bivšom ženom ostao dobar prijatelj, sada mu je susjeda i viđaju se gotovo svaki dan, što njegove partnerice nisu mogle prihvatiti.

Bivša mu je supruga pomogla i odabrati odijelo za vjenčanje, a budući mladoženja otkrio je kako će i ona biti jedan od uzvanika. Ana je bila sretna što je ponovno u Hrvatskoj. "Uzbuđena sam do neba i nazad. Želim da od danas počnem živjeti, a ne da sjedim i čekam da umrem. Ovaj sam trenutak čekala 60 godina i spremna sam", rekla je Ana.

Pozvao je bivšu suprugu na vjenčanje

Među uzvanicima na Aninu i Marinkovu vjenčanju bio je i dobro poznati par iz prve sezone "Braka na prvu", Gordana i Milan. Naime, Ana je gledala prvu sezonu i otkrila da se u show prijavila upravo zbog njih te ih je pozvala na svadbu. Ana je gliserom stigla na plažu, gdje su je čekali Marinko i uzvanici. "Pogled joj je govorio sve, mislim da joj se sviđam", komentirao je Marinko, a Ana je otkrila kako ga baš i nije dobro vidjela jer nije nosila naočale.

Kad ih je matičar proglasio vjenčanima, poljubili su se u obraz. Među čestitarima bila je i Marinkova bivša supruga, što je malo iznenadilo mladenku. "Dobra sam prijateljica s bivšim, ali ne bih ga pozvala na vjenčanje", zaključila je Ana.

Drugi su par bili 33-godišnji Edin iz Bihaća i Erna iz Teslića. "Ne možemo reći da idealna žena postoji, ali jako mi je bitno da nema histerije; da je smirena, staložena, da se možemo dogovoriti oko nekih stvari", rekao je Edin i dodao da je spreman zaljubiti se dok njegova buduća odabranica tvrdi da je spremna za udaju i kaže: "Prvi dojam mi je važan, ako kliknem na prvu, onda je to to."

Pripreme za vjenčanje Erne i Edina se zahuktavaju, no što će se događati s parovima koji su otišli na medeni mjesec, a što s onima koji će tek izmijeniti bračne zavjete - ne propustite pogledati večeras u novoj epizodi "Braka na prvu" od 21.15 sati na RTL-u.