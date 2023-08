OVE JESENI GLEDAJTE VOYO / Mladenka se crvenjela zbog njegovih seksi zavjeta: Sjećate li se ovog osebujnog para iz 'Braka na prvu'?

Najpopularniji show vraća se s novim epizodama! "Brak na prvu" gledateljima RTL-a uskoro će opet servirati vrhunsku televizijsku zabavu, a svi najveći obožavatelji omiljeni show ove jeseni moći će gledati prije svih! Cijele epizode "Braka na prvu" bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama! Petra Meštrić i Dario Crnković bili su jedan od najupečatljivijih parova iz showa "Brak na prvu" koji su publici odmah prirasli srcu. Dario i Petra su totalno drugačijih karaktera, no ipak su uspjeli održati zajednički jezik. Sam put njihova upoznavanja bio je dosta turbulentan, prošli su i kroz svađe i smijeh, a prije samog prvog susreta bili su dosta nervozni. "U svojoj glavi sam napravila neku zamisao idealnog muškarca. Hoće li se on podudarati, vidjet ćemo", rekla je Petra. "Očekujem da se nešto desi, pogled, osmijeh, nešto interesantno", rekao je nervozni Dario netom prije nego što je dočekao svoju suprugu. Petrina kuma Olivera Matijević nije bila baš oduševljena mladoženjom te je prokomentirala kako izgleda kao klinac. No, nije ni Dario bio previše očaran mladenkom. "Cura je lijepa na svoj način, ali izgledom nije za mene. Izgleda mi dosta neprirodno, ako to smijem reći", rekao je dario kad je prvi put ugledao Petru, a njoj je, s druge strane, bila slatka njegova nervoza. To su bili njihovi počeci u showu, a izjava koja je sve nasmijala bila je: "Ono u čemu sam jako dobar i što ti mogu ponuditi je jedan 'Sex on the beach' pa poslije toga jedan lagani 'Orgazam'…što se koktela tiče", pokušao je biti humorističan barmen Dario u svom zavjetu, no to se baš nije svidjelo Petri, a posebno njezinoj kumi. "Da je meni neki dečko pročitao takve zavjete, okrenula bih se iste sekunde i otišla'', rekla je otvoreno kuma Olivera. Iako prvi dojmovi nisu bili baš najbolji, ovo dvoje mladih ostali su u dobrim odnosima i nakon showa. A nove epizode showa korisnici nove streaming platforme Voyo moći će upoznati prije svih jer upravo će ondje biti dostupne cijele epizode nove sezone showa čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Nakon završetka prikazivanja aktualne epizode na RTL-u, ona sutrašnja već će biti dostupna svim korisnicima na platformi Voyo. Novu sezonu "Braka na prvu" gledatelji mogu pratiti ove jeseni – na RTL-u i streaming platformi Voyo!