Blankina trudnoća glavna je tema u kvartu, a Marta joj postaje nova saveznica

Tračevi u kvartu šire se brzinom svjetlosti i Ana shvati kako svi znaju za Blankinu trudnoću.

Blanka i dalje ne odustaje od kupnje kuće u naselju i smatra kako će u tome najbrže uspjeti uz Martinu pomoć. U isto vrijeme, i Paula želi postati Blankina nova prijateljica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Olga odlazi do Ane kako bi joj bila podrška u teškim trenucima, a na vrata ubrzo kuca i Paula. Nakon provale, Šimun i dalje spava kod kuće, no svojim postupcima i dalje daje do znanja Marti da ne odustaje od rastave.

Kako bi spriječila Blanku da se doseli, Olga svojoj prijateljici Ines predloži kupnju iste kuće. Idući dan, obje s agenticom odlaze u razgledavanje, a neće trebati dugo da nastane rasprava i da Marta povuče novi šokantni potez…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Nova epizoda serije 'Sjene prošlosti' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjene prošlosti gledajte na RTL-u od ponedjeljka u 20.15

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa