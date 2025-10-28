Bivša pobjednica Alina Pantseyeva: 'Prije sam od odjeće mogla birati samo kape i rukavice'

Prošlo je gotovo godinu dana otkako je Alina Pantseyeva odnijela pobjedu u osmoj sezoni showa ''Život na vagi'', čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo. U emisiju je ušla sa 145,3 kilograma, a na finalnom vaganju stala je na 73,6 kilograma, izgubivši impresivnih 71,7 kilograma. Godinu dana kasnije, Alina živi potpuno drugačijim tempom... Trenira, pleše, vježba kod kuće i redovito odlazi u šetnje. Kaže da su joj dani ispunjeniji nego ikad, ali priznaje i da postoje periodi kada joj nije lako održavati isti ritam.

U razgovoru s nama, otkrila nam je kako se nosi s promjenama, što je najviše naučila o sebi, zašto više ne drži slatkiše kod kuće i koji joj je trenutak iz emisije ostao najemotivniji. Iako su iza nje izazovni mjeseci, priznala nam je da se i dalje osjeća snažno, zadovoljno i ponosno jer je dokazala da se upornošću i vjerom u sebe može promijeniti cijeli život.

Prošlo je godinu dana otkako ste odnijeli titulu pobjednice u 'Životu na vagi'. Što se od tada promijenilo?

U velikoj mjeri se promijenio moj način života. U ovu godinu dana uložila sam puno truda da zadržim kilažu, da radim na prehrani i da aktivnosti uklapam u svoj svakodnevni raspored.

Kako izgleda vaš jedan dan i koliko se razlikuje od dana koje ste provodili prije sudjelovanja u showu?

Većina mojih dana danas izgleda dosta drugačije, dani su mi puno ispunjeniji aktivnostima, tu su treninzi, ples, vježbanje kod kuće i šetnje. Naravno da imam periode kad nisam u fizičkom ili psihičkom stanju održavati aktivan način života, ali na prehranu pazim maksimalno moguće.

Što biste poručili finalistima? U čemu da pronađu snagu?

Snagu trebaju pronaći u sebi, jer je svatko od nas u sebi ima. Finalistima, ali i svim kandidatima, želim da postanu sretnije, zdravije i zadovoljnije osobe i da to uspješno održavaju tijekom godina.

Što je ono što gledateljima izgleda jednostavno, a kandidatima je zapravo iznimno teško?

Jako, jako puno toga. Primjerice, odustajanje kandidata. Čitala sam kako pojedinci uspoređuju sudjelovanje u emisiji sa sezonskim radom ili radom u inozemstvu i kažu da oni znaju po tri i više mjeseci raditi daleko od kuće i ne vidjeti svoju obitelj pa se ne žale, ali to nije isto, nije isto ne vidjeti i ne čuti, ne znati, ne biti u tijeku. Kada ljudi rade sezonski posao, ipak imaju mobitel, mogu se čuti s obitelji, vidjeti ih putem videopoziva i biti u tijeku s onim što se događa kod kuće.

Također je ljudima teško razumjeti koliko je izazovno biti dulje izoliran od vanjskog svijeta i boraviti s potpuno novim, nepoznatim ljudima, navikavati se na njihove karaktere i sve to uz stres, strah te promjenu prehrane, životnih navika i aktivnosti. Normalno je da dolazi do nesporazuma, eksplozija emocija i krivih reakcija. U takvim okolnostima i neke neočekivane crte karaktera mogu dolaziti do izražaja, iako se u vanjskom svijetu možda nikada ne bi pokazale.

Koja vam najljepša uspomena pada na pamet kada se sjetite sudjelovanja u showu?

Jedna od najemotivnijih bila je kada smo vukli splav i tada nam je u posjet došla obitelj. Došli su moj suprug i moja draga svekrva. Grlili su me, plakali, suprug mi je donio cvijeće. To je bio predivan trenutak. Još jedan poseban trenutak bio je odmah na početku showa, kad sam imala rođendan drugi dan snimanja. Nisam se mogla čuti sa svojima, ali mi je Marija napravila čestitku i to mi je tada jako puno značilo jer sam se osjećala voljeno i podržano.

U čemu danas imate priliku sudjelovati, a prije niste mogli?

U normalnom shoppingu po centrima. Prije sam od svega što se nudilo u dućanima najčešće mogla odabrati samo kape i rukavice.

Jeste li uspjeli zadržati težinu s kojom ste izašli iz showa i kako se osjećate u svojoj koži?

Mogu reći da jesam. Naravno, težina nije statična, nego dinamična, mijenja se čak i tijekom dana, a kamoli tijekom mjeseca, osobito kod žena. Moja težina varira unutar pet kilograma mjesečno, ponekad manje, ponekad više, pogotovo kad idem na neku proslavu pred ciklus, onda imam ''kombo''. Tada se zna zadržati puno vode, ali se sve vrati u normalu nakon nekog vremena. Važno je razumjeti da se voda kod bivših pretilih osoba zadržava drukčije nego kod onih koje nikada nisu imale višak kilograma. Pretili imaju više masnih stanica i skloniji su većem zadržavanju vode, zato se ne treba plašiti ako vaga pokazuje čak tri kilograma više nakon jednodnevne fešte. To je voda koja se zadržava zbog veće konzumacije ugljikohidrata i soli i koja će otići za nekoliko dana ako se vratite uravnoteženoj prehrani.

Kako danas izgledaju vaše prehrambene navike?

Prije sam ih rijetko konzumirala, ali su mi sada jaja među top namirnicama, jedem ih gotovo svaki dan, najčešće za doručak uz svježi sir ili Skyr, integralni kruh i salatu. Također sam dobila koristan savjet da u hladnjaku uvijek imam kuhana jaja i pojedem ih ako jako ogladnim. Za međuobrok najčešće pojedem voće ili povrće sa Skyrom ili svježim sirom, uz malo badema, oraha ili lagano prepečenog na tavi bez ulja sezama ili kakaa s medom ili zaslađivačem, ovisno o tome želim li nešto slano ili slatko. Jedem i ono što zovem ''hrana za glavu''. To su slatkiši, kolači, komadić torte, čokoladica ili sladoled.

Zašto ih tako zovem? Jer imaju direktan utjecaj na našu glavu. Prvo, potiču lučenje hormona sreće, a drugo, glukoza je glavno gorivo za mozak. Kad mi se baš jede nešto fino, kupujem samo jedan komad ili najviše dva, ali po njih idem pješice. Ne držim takve stvari kod kuće jer se poremećaj u prehrani ne liječi, on može biti u remisiji, donekle se držati pod kontrolom, zato se ne moramo praviti jaki karakteri koji mogu danima gledati slatkiše, a ne pojesti ih. Bolje je jednostavno otići, kupiti manju porciju, pojesti, uživati i nastaviti dalje, nego se praviti heroj i voditi borbe sa samim sobom, a na kraju pojesti sve svoje zalihe u jednom danu, navući jako puno vode, loše se osjećati, imati grižnju savjesti i izgubiti motivaciju za daljnje održavanje kilaže.

Koja vam je namirnica prije bila omiljena, a danas je konzumirate rijetko?

Puno toga sam prije voljela, a danas konzumiram rijetko ili u znatno manjim količinama. U posljednjih godinu dana bila sam samo nekoliko puta u pekari, isto tako nekoliko puta pojela pizzu, rijetko naručujem dostavu, rijetko jedem brzu hranu.

Smatrate li da je i vaše zdravstveno stanje danas puno bolje?

Ne samo da smatram nego i znam, jer danas su mi nalazi uredni, šećer i tlak su normalni.

Što vam na vaš cijeli put od tada do danas kaže suprug i jeste li danas bliži nego ikad prije?

Suprug mi je prije i nakon showa pružio puno podrške. Jako je ponosan na mene, ali sam uspjela zahvaljujući njemu i njegovoj podršci. Naš se odnos nije promijenio jer smo bili jako bliski i prije showa.

