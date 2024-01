Jelena Putnik sudjelovala je kao natjecateljica u drugoj sezoni "Života na vagi", a nakon završetka showa postala je certificirana fitness instruktorica. Ove sezone pružila je podršku bračnom paru Bartulović u ostvarenju njihovog sna. U razgovoru za RTL.hr, podijelila je svoje dojmove s treninga i otkrila što je glavna motivacija u njezinom poslu.

U ekskluzivnom razgovoru s RTL-om, Jelena Putnik podijelila je svoj put. Istaknula je da je aktivna u sportu već više od 20 godina, a nakon sudjelovanja u showu "Život na vagi", počela se posvećivati fitnesu i pronašla svoje mjesto u tom području. Njezina sportska prošlost obogatila ju je iskustvom i znanjem, a formalno školovanje na fitnes učilištu pružilo joj je odličan temelj za rad u tom području.

Naglasila je da je njezin rad nakon iskustva u "Životu na vagi" usmjeren prema radu s ljudima koji se bore s prekomjernom težinom, a to smatra najljepšim mogućim pozivom.

Također, Jelena je opisala kako joj je bilo surađivati s Ljubom i Goranom.

"Prije svega nisam ja jedina zaslužna za njihove sjajne rezultate. S obzirom na to da žive u Splitu, a ja u Zagrebu, pomoć su imali od još nekolicine ljudi a naša se suradnja svela na online konzultacije te su znali vikendima doći u Zagreb gdje smo radili treninge i plan za dalje. Otprilike posljednja tri tjedna prije finala, Goran je stigao u Zagreb te smo se posvetili njegovoj borbi za finale, a Ljube je stigla netom prije. Trenirati njih dvoje bilo je uistinu prije svega velika čast. Goran je jako veliki borac i ima um vojnika. Sve ciljeve koje smo si zadali ispunjavao je do kraja i uistinu mislim da nikada nisam radila s osobom koja je toliko posvećena i fokusirana", opisala je pa nadodala kako je njihovo povjerenje u njezinu stručnost i pomoć koju im je pružila, u konačnici rezultiralo odličnim uspjehom.

Istaknula je kako nije osjećala razočaranje zbog toga što Gogo nije pobijedio, jer je zaista uložio maksimalan trud, čak i više od očekivanog, te da nije razočarana jer je prepoznala njegovu predanost. Ipak, izrazila je žaljenje što takav rad nije rezultirao pobjedom jer smatra da ju je Gogo zaslužio. Naglasila je kako je bilo puno odricanja, ali nažalost, nekoliko čimbenika na kraju je odlučilo. Ponosna je na njega te ga smatra svojim pobjednikom.

Jelena je otkrila i koliko su i na koji način surađivali: "U startu smo zbog relacije Zagreb-Split online surađivali. Imali su pomoć svoje kume koja je uvelike pomogla u provođenju svega što smo dogovorili. Uz to, dva su vikenda došli u Zagreb te smo odradili treninge i posložili strategiju, a posljednja tri tjedna Gogo je preselio u Zagreb i pripremali smo ga za finale. Sve je bilo podređeno tome i uistinu mogu reći da smo ostvarili sve što smo planirali. Svakako da mogu na moju pomoć računati i dalje. Kada god to zažele. Stojim im na raspolaganju kao i do sada."

Istaknula je da su, ona i kandidati, prije svega prijatelji, podsjećajući na njihovu zajedničku prošlost još od druge sezone, što je baza njihovog odnosa.

Iako su sami bili motivirani, trudila se svakodnevno podsjećati ih koliko su dobri u onome što rade te im uvijek davala vjeru u sebe. Nije niti jednog trenutka sumnjala u njih i njihovo predano zalaganje.

Nadodala je kako su kandidati imali i svog nutricionita koji im je pomagao savladati izazove u prehrani, pa je potom opisala što je najveća prepreka kandidatima u stvarnom životu: "Pa mislim da je generalno problem dostupnost nezdrave hrane te cjenovna pristupačnost. Veliki su to izazovi. Također, po izlasku iz kuće, pogotovo nakon finala, rijetko tko može održati tempo sa po 2 ili 3 treninga dnevno, kreće realan život, svakodnevni stres i ako niste i dalje sto posto posvećeni tome lako se krene u krivom smjeru. Sa druge strane, često, s obzirom da se transformacija desi u relativno kratkom periodu, nismo sposobni osvijestiti svoju promjenu, a time kao da i zaboravimo sav uložen trud u isto. Uistinu, teže je održavati isto, nego doći do cilja. Potrebno je puno više truda i odricanja jer kao što sam napomenula, život i stres svakodnevnice te nedostatak vremena lako uvjetuju manjom fokusiranosti i posvećenosti sebi te brzo, nažalost sami sebi prestanemo biti prioritet..."

