Blagdanski specijal u "Večeri za 5 na selu" došao je svom kraju, a posljednju ovotjednu večeru pripremala je Bernardica iz mjesta Sveti Petar Čvrstec pokraj Križevaca.

Svojim je gostila poslužila tradicionalna blagdanska jela svog kraja - predjelo naziva Ledeno doba, glavno jelo Blagdanski mix i desert Miris tradicije. Predjelo je dobilo brojne komplimente, glavno jelo hvalili su svi osim Bože kojem je patka bila previše pečena, a sitni kolači svidjeli su se svima. Ivan je za Bernardičina jela dao ocjenu deset jer mu je to bila najbolja "Večera za 5 na selu" ikad, a najviše ocjene za svoju dragu prijateljicu dali su i Snježana i Dario.

Najkritičniji je ponovno bio Božidar koji je dao ocjenu dva i rekao: "Bernardici bih dao deset, ali me jako povrijedila na prvom susretu kad smo ušli u kombi i to sam joj jako zamjerio." No bez obzira na tako nisku ocjenu, Bernardica je osvojila 32 boda i osvojila 1000 eura!

Kad su stigli kod Bernardice, gosti su nazdravili da im dobro prođe ta posljednja večera. "Očekivao sam da će biti i neki kolačići ili kroasani kako sam ja stavio, a nitko od njih nije stavio ništa za sami doček", komentirao je Božo.

Hladetinu, nareske i jaja domaćica je poslužila za predjelo, a Dario se svemu oduševljavao. "Bila mi je odlična hladetina", rekla je Snježana, a Ivana dodao: "Izvrsna je bila!" Bernardica je željela znati sviđa li se Boži njezin domaći pršut, a on je rekao: "Pršut kao pršut, nema se tu što posebno pričati!" Dariju je sve bilo brutalno i dodao je kako bi samo predjelo mogao jesti cijelu večer.

Božo se naljutio, pa počeo vikati

Bernardica je potom poslužila juhu. "Klasična pileća juha bez iznutrica, ali bila je ukusna", rekao je Božo. Domaćica je potom poslužila puricu s mlincima, odojak i umak od hrena. "Prva božićna večera!" rekao je Ivan, a Dario dodao: "Patka je bila fenomenalna, mlinci su joj bili taman na granici - niti presuhi, niti presočni." Božo je rekao kako bi bili bolji da ih je polila s masti od pečenja, a dodao je i da je patka prepečena. Snježana je pohvalila odojka, a Ivan i pečenje i umak od hrena.

Za desert je domaćica poslužila ledeni vjetar i sitne kolačiće. Ivan je bio oduševljen tortom, a potom je pohvalio domaćicu i za suhe kolače. Dariju je i desert bio fenomenalan, a Božo jer rekao: "Ledena torta kao ledena torta, a suhi kolači su baš bili dobri, nisu bili preslatki, baš su bili taman." Snježani su se zvjezdice jako svidjele, pogotovo zato što su bile s cimetom.

Nakon poklona došli su svirači i svi su se malo opustili, zapjevali i zaplesali. Uslijedio je najnapetiji trenutak tjedna - proglašenje pobjednika! Na petome mjestu završio je Ivan, na četvrtome Božidar, treći je bio Dario, Snježana druga, a večerašnja je domaćica ovotjedna pobjednica!

Svi su čestitali Bernardici, a Božidar je želio znati još neke detalje o poretku. "Ne pišu ocjene! Kako nema koliko tko bodova ima?" zanimalo je Božu. "Hoću vidjeti kako ste se opet dogovarali", nastavio je Božo, a kad mu je Dario rekao da se nitko nije dogovarao, Božo mu je odgovorio: "Nemoj pričati gluposti! Znam da si se dogovarao - i sa Snježanom i Bernardicom", a potom ljutit napustio set da bi se ubrzo vratio i još jednom vikao na Darija da se dogovarao za ocjene.

