'Apsolutnih 100' stiže na platformu i donosi dramatičnu priču o mladoj osvetnici Sonji

Hit serija 'Apsolutnih 100' stiže premijerno na platformu Voyo! Nova Voyo premijera donosi priču o mladoj, talentiranoj sportašici Sonji, koja želi spasiti i zaštititi svog starijeg brata. Serija je svojevrsni remake istoimenog filma Srdana Golubovića, a u petak i subotu na platformi Voyo premijerno gledatelji mogu pratiti prve dvije epizode.

'Apsolutnih 100' u dramskoj verziji prati Sonju, mladu streljačicu koja se nađe u borbi svog života kada iskoristi očevu snajpersku pušku kako bi zaštitila svog starijeg brata. Djevojka ubija lokalnog kriminalca nakon što zaprijeti da će nauditi njezinoj obitelji, ne shvaćajući da će uskoro doći vrijeme kada će morati ubiti ponovno, sve kako bi prikrila tragove.

Ulogu Sonje suvereno nosi talentirana Anita Ognjanović, a ističu se i izvanredni Boris Isaković te Miodrag Dragičević. Uz dinamičnu kriminalističku dramu, hvaljena glumačka ekipa donosi i prikaz obitelji na rubu financijskog i emotivnog raspada. Dok se slomljeni otac bori da zadrži krov nad glavom, njegova djeca upadaju u nevolje kojih nije pošteđena ni Sonja, sportska nada obitelji.

Serija je vrlo brzo privukla pozornost kritike nakon što je premijerno prikazana na Međunarodnom filmskom festivalu Karlovy Vary, a posebno je hvaljena zbog autentične priče, odlične Anite Ognjanović te društvenog komentara kojeg ostavlja. Prve dvije epizode 'Apsolutnih 100' premijerno u petak i subotu na platformi Voyo!