Bivši kandidati RTL-ovog showa "Život na vagi" Ana Žderić Kračun i Dominik Kračun ove su se godine vjenčali, a njihova kći proslavila je prvi rođendan.

Ljetne praznike par će provesti u okolici Omiša, a kad se vrate, Ana će pronaći novi posao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Otići ćemo malo na more, jedno mjesto u okolici Omiša, prvo ćemo nas dvije same jer Dominik radi pa će nam se on pridružiti. Moramo iskoristiti vrijeme dok ne počnem radi'', rekla je Ana za RTL.hr.

Foto: Instagram Ana Žderić Kračun i Dominik Kračun

Ana je do 15. kolovoza na godišnjem odmoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sada moram uživati koliko mogu jer tražim novi posao, taman će i Nika na jesen u vrtić tako da moram početi raditi. Vrtić nam je blizu, sve je lijepo uređeno i novo. Mislim da će joj biti odlično", rekla je. "Da se mene pita ne bih radila jer je meni toliko lijepo doma s mojom curicom, ali moram", dodala je Ana.

Vikendom uživaju

Dominik i Ana već godinu dana žive u kući, a priznala je kako joj je bilo teško naviknuti se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na početku mi je bilo čudno, s obzirom na to da sam cijeli život živjela s tatom, ali sam se naviknula. Super je što su i tata i sestra blizu nas, u našem mjestu", rekla je.

Foto: Instagram

Ana je otkrila kako provodi njihova tročlana obitelj vikende i slobodno vrijeme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svaki slobodan vikend, koji Dominik ima, uvijek idemo negdje, ja toliko budem sretna kad nas troje negdje odemo, malo se opustiti… Zadnje smo bili na bazenima i Nika je uživala. To dijete ne može izaći iz vode tako da vjerujem da će i na moru uživati, no tamo neće moći piti vodu kao na bazenima'', rekla je kroz osmijeh.

Prvo ljetovanje s kćeri

Ani će ovo ljetovanje biti prvo ljetovanje u ulozi majke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jako me zanima ovo ljetovanje, s obzirom na to da će biti prvo ljetovanje s djetetom pa me zanima hoće li to biti odmor. Uvijek sam gledala sestru kao majku pa nije mogla toliko uživati na moru, no tada na to nisam obraćala pažnju, sada ću vidjeti kako to ide. Biti će malo drugačije", rekla je.

"Na more se veselim otići više radi nje, zbog njezinog bronhitisa, a nazad ćemo ići kroz Bosnu i Hercegovinu tako da i nju malo obiđemo. Najbitnije je da smo zajedno", zaključila je Ana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: "Život na vagi" promijenio mu je život, ali otkriva: "Ako kupujem čokoladu, gledaju me poprijeko"