Antonio osvojio 37 bodova: Ekipa je zadovoljna atmosferom

Antonio Kovačević ugostio je protukandidate u osječkom tjednu “Večere za 5”. Za svoju večeru osvojio je 37 bodova. Ruži i Kseniji je sve bilo super i dale su domaćinu ocjenu deset, Milan mu je dao devet bodova jer mu se nije svidjela dekoracija stola, a Damir osam bodova jer mu desert nije bio dovoljno sladak, a glavno jelo dovoljno slano.

Domaćin je pripremu započeo glavnim jelom “Divlji gol u kotlu”. Antonio je meso divlje svinje već dan ranije stavio u marinadu kako bi bilo spremno za pripremu kotlovine u koju će ukomponirati i gljive, grah, ajvar i senf. U marinadu za meso stavio je vino, a ostale sastojke nije htio otkriti. Kako kaže, ne da drugim kandidatima svoj recept, neka se uče sami.

Antonio očekuje jednostavne goste

Slijedila je priprema predjela, juhe od fazana nazvane “Leti, leti lopta od perja”.

“Fazan leti, pa vjerojatno ili perkelt od fazana ili juha od fazana, pretpostavljam da je kandidat lovac,” ispravno je zaključio Mladen za Antonija koji rado ide u lov sa svojim ocem.

“Ako bi bila juha od fazana bilo bi predivno, a ako i ne dobro, samo da je dobro skuhano”, rekla je Ruža.

Foto: RTL

Antonio od svojih kolega očekuje da su kandidati jednostavni Slavonci koji vole društvo, a Damir je rekao: “Očekujem dobru atmosferu, zabavno društvo, večera kao večera bi trebala biti ukusna, ali nije toliko ni do večere, koliko do atmosfere i do društva i da se lijepo provedemo.”

Prije dolaska gostiju preostalo je pripremiti “Voćnu utakmicu”, tortu od biskvita, kreme od jogurta, ananasa, breskvi i borovnica.

“Ekipa kao ekipa mi se čini savršena tako da mislim da će ovaj tjedan biti fenomenalan i da ćemo se jako lijepo družiti,” komentirao je Mladen kad se ekipa okupila u kombiju.

Foto: RTL

Aperitiv

“Antonio nas dočekuje vrlo uzbuđen, malo rastresen, malo pod tremom,” primijetila je Ksenija kad je ekipa stigla domaćinu, koji je za aperitiv gostima pripremio sir s bučinim uljem te domaću rakiju od šljive, medicu i liker od aronije.

“Ekipa je top – ima penzionera, ima mladih, ima nas svakakvih, zakon!” oduševljen je bio domaćin.

Foto: RTL Aperitiv

Predjelo

“Leti, leti lopta od perja” - juha od fazana, oduševilo je goste.

“Joj što je fina juhica, uh što je dobra,” zadovoljno je komentirala baka Ruža.

Foto: RTL Predjelo

Foto: RTL

Glavno jelo

Glavno jelo, kotlovina, svidjelo se gostima, iako je Damiru bilo nedovoljno slano, a on i Milan komentirali su kako im se dekoracija stola nije svidjela.

Foto: RTL Glavno jelo

Desert

Desert “Voćna utakmica” svidjela se gostima, iako su bili pomalo sumnjali da ga je Antonio pripremio sam.

“Po mom ukusu je malo falilo slatkoće, ali što se tiče vizualnog - desert je bio top,” rekao je Damir, a baka Ruža je prokomentirala: “Ako je on radio sam, svaka čast.”

Foto: RTL Desert

Iznenađenje

Nakon večere, Antonio je svojim gostima poklonio domaći med i rakiju, a za iznenađenje im je došao zasvirati tamburaški sastav “Sanjari”.

Dobro raspoložena ekipa nastavila se zabavljati uz pjesmu i ples.

Foto: RTL Iznenađenje

Foto: RTL Iznenađenje

Nove epizode “Večere za 5” ne propustite od ponedjeljka do petka na RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne i dan ranije na platformi Voyo.

