Već dva mjeseca kandidati nove sezone "Života na vagi" uporno rade na svojoj fizičkoj i mentalnoj promjeni, a najmlađi među njima zove se Antonio Krešić i ima dvadeset godina.

Antonio dolazi iz Zagreba, trenutačno radi u jednom lancu brze hrane, a u budućnosti se vidi u kulinarstvu.

Foto: RTL

"Uvijek sam sebe mogao zamisliti kao kuhara i nadam se da ću to i ostvariti. Za pet godina želim otvoriti mali restoran", samouvjereno kaže Antonio i priznaje da je njegova prva velika želja bio nogomet, no zbog debljine nikad nije mogao otkriti koliko je zapravo dobar u tom sportu. No premda neće doživjeti da zaigra pred punim stadionom, jedna nogometna želja i dalje mu je ostvariva.

"Volio bih nositi Liverpoolov dres", kroz smijeh kaže i nabraja svoje ostale želje koje su mu se donedavno činile nemogućima.

"Želio bih voziti bicikl, nisam nikada. Jako sam se bojao i bio nesiguran zbog viška kilograma. Isto tako, nikada nisam preskakao ogradu kao neki moji vršnjaci, primjerice, kad su se krale trešnje u djetinjstvu."

Majka ga je prijavila u show

Antonio je na vrijeme osvijestio da se mora pokrenuti i početi raditi na sebi kako mu se uobičajene stvari koje rade njegovi vršnjaci ne bi činile nedostižnima, a i uplašio se za zdravlje pa se odvažio na sudjelovanje u "Životu na vagi".

Foto: Život na vagi

"Bojim se da ću se razboljeti i nadam se da će moj ulazak u show sve promijeniti, to je velika prekretnica u mom životu", kaže 20-godišnjak kojem najviše smeta kad se ljudi okreću za njim i komentiraju njegove kilograme, ne mareći što je i sam svjestan tog problema.

"Jedem iz dosade", iskreno priznaje i naglašava da želi promijeniti svoj odnos prema prehrani ponajprije zbog sebe, ali i majke koja mu je velika potpora na tome putu.

"Moj junak je moja majka. Cijeli se život brine o meni i misli na mene. Ona me i prijavila u 'Život na vagi' i neizmjerno sam joj zahvalan na tome", kaže Antonio i u šali dodaje kako joj jedino zamjera što jako dobro kuha. A s koliko se Antonio kilograma bori, doznajte na prvom vaganju osme sezone "Života na vagi" - ove jeseni na RTL-u!

