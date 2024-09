Antonija iz 'Života na vagi' o kilaži i bolestima: 'Godinama vučem te poremećaje'

Antonija (38) je najteža kandidatkinja u povijesti RTL-ovog showa "Život na vagi". Za Net.hr progovorila je o borbi s viškom kilograma koja je počela još u osnovnoj školi, o kritikama koje dobiva na račun svog izgleda te kako je dobila motivaciju i želju za životnom promjenom.

Kako ste se osjećali kad ste doznali da ste najteža kandidatkinja u povijesti showa? Je li vas to dodatno motiviralo ili opteretilo?

Kad sam se prijavljivala u 'Život na vagi', prvenstveno sam se prijavila zbog kilograma pa zbog svega ostalog što, naravno, dolazi uz to. I kada sam u prijavi napisala koliko imam kilograma, pretpostavila sam da ću, ako upadnem, biti među najdebljim curama. Gledala sam ostale sezone pa sam automatski bila svjesna da ta mogućnost postoji. A kada sam to doznala, osjećala sam se tužno, prvenstveno zbog same sebe jer sam samu sebe dovela u najgore stanje u svakom smislu. Najgore moguće stanje u svom životu. Možda bi nekoga opteretilo, možda bi nekog motiviralo, ali mene nije ni jedno ni drugo. Nisam se u tom momentu opterećivala drugim ljudima niti s tim da sam najdeblja kandidatkinja. Više sam se opterećivala sa samom sobom i sa svojim stanjem u tom momentu, što me na kraju krajeva i dovelo do 'Života na vagi'.

Jeste li imali neke strahove prije nego što ste ušli u show?

Za divno čudo, nisam imala nikakve strahove. Prvi put sam ušla u nešto bez straha. Ušla sam u show s velikom znatiželjom.

S obzirom na težinu, koliko vam je bilo teško odraditi prvi zadatak? Kako ste se snašli?

Što se tiče prvog treninga, prvog zadatka, u glavi mi nije bilo teško ništa odraditi. Mislim da sam samu sebe prije ulaska u show pripremila psihički na to da će biti teško i automatski mi je bilo lakše. Mislim da sam se s obzirom na težinu i probleme s leđima i disanjem, na početku super snašla. I jako sam sad ponosna zbog toga.

Kako i kada je krenula vaša borba s kilogramima?

Moja borba s kilogramima krenula je u osnovnoj školi s 10 godina. Kada sam prvo promijenila kvart u 4. razredu, a onda školu u 5. razredu. Djeca kao djeca, mogu biti okrutna i taj njihov bullying utjecao je tako na mene da se to sve odrazilo kroz hranu. Hranila sam emocije hranom i tako je sve krenulo u tom smjeru. Smjeru debljanja i lošoj kvaliteti života.

Kako izgledaju vaši obroci u danu? Što najviše volite jesti?

Kako bih ja rekla, volim sve jesti, što se vidi i na meni, haha. Sada kako sam ušla u show, naučila sam prehranu. I uglavnom se to sastoji od piletine, puretina ,povrća, salate i žitarica kao što su kvinoja, amarant. Prije showa nisam bila ljubiteljica salate, ali sad se moram pohvaliti da mi je salata postala dio svakodnevnih obroka, što prije nije tako bilo. A najdraže mi je jesti zobenu kašu s bananom.

Jeste li ikada prije išli na dijetu ili je ovo prvi put da idete u okršaj s kilogramima?

Išla sam na razno razne dijete i vježbe, ali bilo je neuspješno. Problem je u tome što sam imala prevelika očekivanja i na kraju se to nije ostvarilo u malom roku i brzo bih odustala nakon toga. Ali išla sam 2022. godine na nagovor sestre u gym i hranila se zdravo i trudila se. U tom periodu od oko sedam mjeseci skinula sam 25 kilograma. Na kraju sam zbog pritiska bližnjih odustala i dovela se do 214 kilograma. Tako da mi sad ovaj okršaj nije nepoznat.

Što vam je najteže raditi?

Mislim da mi ništa nije najteže raditi ili općenito teško. Mislim da mi se samo najteže pokrenuti. Teško mi je nešto započeti, ali kad počnem, to bude super.

Jeste li imali teže zdravstvene probleme zbog viška kilograma?

Otkako sam počela imati probleme s kilogramima, imam problema s policističnim jajnicima, s poremećajem hormona, s inzulinskom rezistencijom. To su uglavnom ti problemi koji se već godinama vuku.

Liječnik je rekao da je ovo jedna od vaših posljednjih šansi da promijenite sudbinu. Kako ste se osjećali kada ste to čuli?

Čim sam se prijavila u 'Život na vagi', bila sam svjesna da mi je ovo posljednja šansa da promijenim život. Doktor mi je samo potvrdio te činjenice. Samo me još više motiviralo da u showu ne posustanem i budem uporna.

Jeste li se susreli s kritikama na račun vašeg izgleda?

Mislim da se svatko tko ima višak kilograma, susretao s kritikama, pa tako i ja. Dobivala sam razne kritike, riječi i uvrede kao što su: ružna si, kao krava si, nesposobna si, glupa si i slično. Mislim da me više boljelo to što netko može to sve izgovoriti, a ne te uvrede.

