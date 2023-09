Anđela Akrap (32) je kandidatkinja nove sezone showa "Život na vagi", čiju ćete transformaciju pratiti na RTL-u i novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

Sin joj ima rijetku dijagnozu

Anđela je roditelj njegovatelj. Brine se o bolesnom sinu koji ima dijagnozu s kojom se još liječnici nisu susreli. Dok je pričala o njemu, Anđela nije mogla suspregnuti suze.

"Čak ni vani nismo uspjeli pronaći nekoga s tom dijagnozom, što bi nam puno značilo jer bi nam olakšalo i znali bi možda što očekujemo. Prema njemu se odnosim kao da je on zdrav. On meni pomogne i pospremiti i sve. Sve sam ga naučila. Ako ne može, ne može, no nema popuštanja", rekla je Anđela.

'Teško se nosim...'

Anđela ima tri sina, srednji je stopostotni invalid i, nažalost, to nije kraj njezinoj tužnoj priči jer je njezin drugi sin od 13 godina nedavno operirao tumor.

"Jako teško se nosim sa svime time", rekla je kroz suze. Ispušni ventil joj je vožnja automobilom. "Isplačem i da nitko ne vidi, u tišinu. Pred drugima sam onda s osmijehom", dodala je.

"Došla sam zbog sebe i svog zdravlja, i zbog djece", rekla je, a zatim joj je voditeljica Marijana Batinić priskočila u zagrljaj. Trenutačno ima 116,3 kilograma.

