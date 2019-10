AMBICIOZNA SILVIA BEZ DLAKE NA JEZIKU PORUČILA: ‘U budućnosti se vidim kao Mijina žena’

Silvia kaže kako između nje i Mije nije velika razlika u godinama i kako definitivno ima prostora za razvoj jednog lijepog odnosa

Atraktivna Zagrepčanka Silvia (19) pratila je prvu sezonu showa “Gospodin Savršeni” i toliko joj se svidio da je i sama odlučila postati dio te priče. A kako se snašla, je li se zaljubila, je li joj bilo teško biti najmlađa u kući, otkrila je u velikom intervjuu za RTL TV.

Najmlađa si kandidatkinja ove sezone, jesi očekivala da će to tako biti?

Definitivno sam očekivala da ću biti najmlađa kandidatkinja i prve i druge sezone, no smatram kako je tijekom showa bilo puno situacija koje su pokazale da su godine samo broj. Mijo se isto iznenadio kada sam mu rekla koliko imam godina jer ni po izgledu ni inteligenciji, a ni razgovoru ne bi rekao da sam tako mlada…, što je zapravo i prednost.

Je li ti se teško nositi sa starijim kandidatkinjama?

U početku sam imala problema sa starijim kandidatkinjama jer su me smatrale premladom, no unatoč tome tvrdim da sam jedna od svega nekoliko kandidatkinja koje su došle u show s ispravnim motivom.

MIHAELA OTKRILA INTIMNE DETALJE O SEBI: ‘Svaki dan iščekuješ samo njega, a on je svaki put sve ljepši’

Misliš li da je njihovo iskustvo plus ili minus u ovom showu?

Mislim da iskustvo u showu ne igra nikakvu ulogu te da starije kandidatkinje nisu u prednosti zbog iskustva, zapravo naprotiv, jer je i Mijo mlad.

Jednom si prilikom komentirala kako se djevojke šale na račun tvojih godina i da te to pogađa, što misliš zašto to rade?

U nekim trenucima kad se to događalo, i ja sam pogriješila jer sam preburno reagirala, ali i dalje sam uvjerena kako su neki komentari bili izrečeni zbog prisutnosti kamera.

Tko te najviše povrijedio svojim komentarima, a tko je najviše bio uz tebe?

U početku me svojim komentarima znala povrijediti Sara, a Anita i ja smo vrlo brzo riješile napetost među nama. S druge strane, Julie je otpočetka bila uz mene i podržavala me.

Vjeruješ li ikome od konkurentica?

Među konkurenticama stekla sam nekoliko prijateljica i moglo bi se reći da im vjerujem. No s obzirom na to da smo svi ovdje s istim ciljem, njihove savjete i preporuke uzimam i s dozom opreza.

Misliš li uopće da su prijateljstva u ovakvom jednom showu moguća?

U showu je moguće steći temelje za neko prijateljstvo koje bi se moglo razviti vani. Svaka cura koja kaže da joj je drago jer je njezina prijateljica bila na spoju, dobila ružu… laže.

Što su rekle tvoje prijateljice i tvoja obitelj kad si rekla da ideš u show?

Uglavnom znaju da sam “posebna”, pa im nije bilo neko iznenađenje kada su doznali.

Misliš li da između tebe i Mije ima kemije?

Između mene i Mije ima kemije sigurno… Vidjela sam kako me gleda.

ANITA NAKON ISPADANJA ISKRENO O MIJI I OSTALIM CURAMA U KUĆI: Evo što kaže žena koja je uvijek smirivala tenzije i dobro pročitala ‘Savršenog’

Jesu li ti godine bitne u vezi, je li ti razlika između tebe i Mije velika ili ne?

Među nama nije velika razlika u godinama i definitivno ima prostora za razvoj jednog lijepog odnosa. U glavi sam dosta zrelija tako da nemam što raditi s dečkima koji su moje godište, Mijo mi baš odgovara po godinama i po svemu ostalom.

U nekoliko smo te navrata vidjeli u suzama nakon što je Mijo bio u društvu drugih djevojaka, zbog čega te to točno povrijedilo?

Kao što sam već rekla, svaka koja kaže da joj je drago što je netko drugi dobio priliku, laže. S Mijom sam otvoreno razgovarala, čak sam i plakala pred njim, a on je i sam pokazao kako voli iskrene cure koje se ne boje pokazati što prema njemu osjećaju. U showu smo u kojem se moramo boriti za njega, a ne glumiti i imati stav “nije me briga što je s jednom po deseti put”, pa ako je ijednoj “svejedno” – onda ona tu i nije zbog njega.

Prije ulaska u show izjavila si kako tražiš dečka koji je karizmatičan i nije pasivan, uklapa li se Mijo u taj opis?

Mijo se definitivno uklapa u tip muškarca koji tražim. Zna preuzeti inicijativu i sam po sebi zrači pozitivnom energijom, može se reći da ima dobru karizmu.

Što te zapravo najviše privuklo kod Mije?

U početku me najviše privukao izgled, ali to naravno nije jedino što ga čini Gospodinom Savršenim. Privukla me njegova brižnost prema drugima, što je otvoren i što razgovor s njim samo teče.

Ispisala si se sa studija prava, gdje se vidiš u budućnosti?

Ne želim još otkriti zašto sam se ispisala sa studija prava, no u budućnosti se vidim kao Mijina žena, haha. Ali osim toga, planiram se ostvariti u javnom životu, pokrenuti neki svoj biznis te završiti fakultet, ali ne pravni.

Tko su tvoji uzori?

U životu nemam uzore, uzor sam samoj sebi. Sve što sam napravila, napravila sam sama, bez ikoga i bez ikakvih temelja. Sama krojim svoju sreću, svoju budućnost i svoju sudbinu tako da nemam nekoga kome bi se na taj način “divila” osim samoj sebi za vlastita postignuća. Nitko od njih nije prošao ono što sam ja i obrnuto naravno, tako da nemam koga idealizirati.

‘SAVRŠENI’ U DOGOVORU S ANTONIJOM BLAĆE NASAMARIO DJEVOJKE: ‘Sad kad Anita ode, nastat će rat!’

Tko je ona jedna osoba na koju se uvijek možeš osloniti?

Osoba na koju se u životu uvijek mogu osloniti a da nije član obitelji, moja je najbolja prijateljica Maria, koja je jedna od rijetkih žena koja nema problema sa mnom u smislu ljubomore. I kada mi kaže da mi želi sve najbolje u životu, znam da to i misli bez skrivenih motiva za razliku od drugih koji se boje mog uspjeha zato što ne mogu podnijeti da je netko bolji od njih.

Show “Gospodin Savršeni” gletajte na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 20 sati.