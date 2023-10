Jeste li znali da, ukoliko gledate pornografiju svaki dan, u vašem mozgu nastaju promjene? Baš poput onih koji su ovisni o kocki ili akoholu, pornografija utječe na količinu sive tvari u mozgu. Sve o seksu, spolu i orijentacijama pratimo u novoj dokumentarnoj seriji 'Planet seks' s Carom Delevingne na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Pornoindustrija vrijedi golemih 100 milijardi dolara na godinu. Ima više web prometa od Netflixa, Amazona i Hulua zajedno.

"Za većinu ljudi, gledanje pornografije je zabava. Problem nastaje kad nemate kontrolu nad time kad i koliko gledate te kad završavate s gledanjem. Prosječna je dob pacijenata koje liječimo od ovisnosti o pornografiji je oko 27 godina. Obično gledaju pornografiju već 15-17 godina, čak do 15 sati na dan", kaže doktor Mateusz Gola.

On na Sveučilištu u San Diegu istražuje posljedice pretjerane konzumacije pornografije i kako se od njih izliječiti.

"U našem istraživanju kosristimo magnetsku rezonancu kako bismo usporedili mozgove ovisnika o pornografiji s onima koji rabe pornografiju, no nemaju takvih problema. Dvije su razlike između ovisnika i običnih korisnika pornografije. Prva se odnosi na sustav za nagrađivanje koji postane jako osjetljiv na sve okidače vezane za pornografiju. Drugi se odnosi na smanjenu sposobnost kontrole ponašanja, a povezan je s manje sive tvari u prefrontalnom korteksu.Kad usporedimo to s alkoholičarima ili ovisnicima o kocki, dolazimo do zaključka kako suvi oni imaju manjak sive tvari", kaže doktor Mateusz.

Ovo je stvaran problem jer su prisutne promjene u mozgu. World Health Organization je ovisnost o pornu kategorizirao kao poremećaj. Liječi se apstiniranjem od gledanja video uradaka, antidepresivima i terapijom.

