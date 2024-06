Preminula je Jodie Devos, belgijska sopranistica međunarodnog glasa. Uzrok je bio rak dojke, a imala je samo 35 godina.

Prije deset godina osvojila je drugo mjesto na natjecanju Queen Elisabeth. To je dovelo do uloga u Opéra Comique u Parizu i drugim trupama diljem Francuske i Belgije. Pjevala je Kraljicu noći u Bastillei, Zerbinettu u Montpellieru i Ophélie u Thomasovom Hamletu, koju je također izvodila s Louisom Langreeom u Cincinnatiju.

"Ne postoji gornja nota koju ona ne može dosegnuti", pisali su o njoj glazbeni kritičari.

"S velikom tugom i emocijama objavljujemo smrt Jodie Devos. Jodie se nekoliko mjeseci s velikom hrabrošću borila protiv raka. S velikom se odlučnošću vratila na pozornicu Théâtre des Champs Élysées 30. travnja, no njezino se zdravstveno stanje prije nekoliko dana naglo pogoršalo. Ova vijest, tako nestvarna i tako nepravedna, duboko je šokantna za sve nas. Jodie je imala samo 35 godina i bila je na vrhuncu svoje umjetnosti. Znamo koliko su je voljeli njezini kolege, cijela glazbena zajednica i, naravno, publika. Ponosni smo što smo s njom snimili mnogo albuma, uključujući i tri sola. Čuvena “Offenbach Colorature” doživjela je veliki uspjeh, osvojila je sve nagrade međunarodnog tiska i toliki recenzenti su je proglasili rekordom godine 2019. Ne zaboravljajući prekrasan recital uz klavir "And Love Said...", intimni portret Jodie, koji prati njezino putovanje od rodne Belgije do Engleske, gdje je studirala, i Francuske, gdje se nastanila. Također je s oduševljenjem sudjelovala na mnogim drugim snimanjima, s prijateljima glazbenicima koji su svi hvalili njezin neizmjerni talent i ljubaznost. Njezinoj obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut", rekao je Didier Martin, direktor Alpha Classics glazbene kuće.

