U nedjelju 10. ožujka održat će se najvažnija i najiščekivanija dodjela nagrada u filmskoj industriji - Oscari 2024.. Dan koji svi s nestrpljenjem očekuju. Povodom ovogodišnje 96. ceremonije svaki dan sve do nedjelje donosimo vam neke od najzanimljivijih priča koje se vežu za ovu najpoznatiju i najspektakularniju filmsku nagradu. U petom tekstu pišemo o Tatum O'Neal najmlađoj dobitnici zlatnog kipića u povijesti i njezinom životu punom tragediji, depresije i ovisnosti.

Tatum O'Neal sa samo osam godina maestralno je odigrala ulogu djevojčice Addie Loggins u crnoj bijeloj drami 'Mjesec od papira' čija je radnja smještena u razdoblje Velike depresije. Za ulogu u tom filmu u kojem je glumila sa svojim slavnim ocem Ryanom O'Nealom 1973. dobila je Oscara za najbolju sporednu glumicu i tako postala najmlađa dobitnica zlatnog kipića u povijesti. Imala je tek 10 godina.

'Mjesec od papira' redatelja Petera Bogdanovicha o prevarantima na cesti Paper Moon i dan danas je jedan od najcjenjenijih američkih filmova 1970-ih.

I iako joj je taj Oscar trebao biti najljepše sjećanje u životu, za Tatum O'Neal ono je jedno od najtužnijih.

"Čovjek bi pomislio da bi osvajanje Oscara trebao biti neizbrisiv trenutak, pobjeda koju treba cijeniti i uživati u njoj cijeli život. Ali za mene je to sigurno bila trauma umjesto trijumfa”, napisala je u svojim memoarima 'Život od papira' objavljenim 2004.

Premda je njezin otac trebao biti ponosan na uspjeh svoje kćeri, njegova reakcija bila je nevjerojatna. Postao je ljubomoran, počeo je verbalno zlostavljati, a čak je i jednom prilikom javno rekao kako smatra da je Oscara dobila - nezasluženo.

U memoarima je opisala očevu duboku ogorčenost zbog priznanja koje je dobila. Čak je tvrdio da je Oscara dobila isključivo zahvaljujući njemu. Dok je počela sezona dodjela nagrada, njegova je ljubomora bila "izvan kontrole", napisala je Tatum.

"Bila sam dijete koje je živjelo u strahu, opsjednuta da ću izgubiti oca. Vjerovala sam da njegova ljubav nestaje", priznala je u memoarima.

Na dodjelu Oscara došla je odjevena u mali dječji smoking, a kako nije pripremila govor uzela je Oscara i samo rekla: "Sve što stvarno želim je zahvaliti redatelju Peteru Bogdanovichu, i mom ocu. Hvala vam."

Na pozornicu je tada izašao njezin djed, koji je brzo još jednom zahvalio u njezino ime i ispratio je.

Sumorne godine nakon Oscara

Njezina razmišljanja o osvajanju Oscara duboko su tužna, uključujući tvrdnju da to postignuće nije uspjelo izazvati bilo kakvu "fanfaru od bilo koga tko mi je bio bitan".

"Osjećaj koji najviše povezujem s osvajanjem Oscara je ogromna tuga zbog toga što su me napustili roditelji i to oboje, jer je moja majka šutjela – još jednom”, napisala je.

Kći Ryana i glumice Joanne Moore, proživjela je djetinjstvo puno roditeljskog zanemarivanja i izravnog zlostavljanja. Život s roditeljima ovisnicima bio je stresan i pun nasilja, kaže glumica, te istaknula kako se to odrazilo na njen život i odrastanje.

"Tatum je bila neukrotiva djevojčica", govorio je njezin otac.

Godine koje su uslijedile nakon osvajanja Oscara bile su sumorne i kaotične, obilježene sve većim zlostavljanjem i zanemarivanjem. Njezin otac je mnoge navode o zlostavljanju u knjizi svoje kćeri opisao kao “zlonamjerne laži”. U djetinjstvu su je razni muškarci seksualno zlostavljali, a tri puta si je pokušala oduzeti život.

Tatum O'Neal s ocem Ryanom '80- ih godina

"Seksualno sam zlostavljana više puta. To nije bila moja krivica kad sam imala pet, šest, dvanaest, trinaest, petnaest godina - napisala je Tatum prije pet i pol godina na Instagramu. Napisala je i kako joj je trebalo skoro 55 godina da nauči kako se založiti za sebe.

Ona i njezin brat Griffin razvili su ozbiljne probleme ovisnosti.

Opijate je počela konzumirati u ranoj mladosti. Uspjela se "skinuti" s heroina i zasnovati obitelj s legendarnim tenisačem Johnom McEnroeom, no taj turbulentni brak u kojem je u kratko periodu rođeno troje djece, nije dugo potrajao.

Ona se vratila ovisnosti i zbog heroina izgubila skrbništvo nad djecom. U fazi dok je bila 'čista' uspjela je vratiti svoju djecu natrag, ali ovisnosti se nikada nije do kraja riješila.

Predoziranje i moždani udar

Prošle godine progovorila je o svojoj ovisnosti, koja je 2020. rezultirala predoziranjem. Doživjela je moždani udar te završila ukomi.

"Tijekom pandemije sam se borila s ovisnošću i predozirala sam se. To je dovelo do ozbiljnog moždanog udara. U komi sam bila šest tjedana", ispričala je Tatum te dodala kako je jedva preživjela.

Njena djeca, Kevin, Sean, i Emily McEnroe mislili su kako će to biti posljednji put da razgovaraju s majkom jer ni sama nije znala gdje se nalazi.

Nakon dvije godine rehabilitacije uz medicinski nadzor i terapiju, uspjela se oporaviti.

"Emocionalno, stvari koje su natjerale mamu da joj droga bude važnija od svega, to je i dalje kod nje vrlo prisutno" kazao je njen najstariji sin, koji se također borio s ovisnošću.

Njezina karijera nikada više nije dosegla vrhunce 'Mjeseca od papira'.

