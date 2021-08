Pjevač Tony Cetinski (52) na svom se Instagramu pohvalio da je postao djed. Naime, njegov sin Christian dobio je kćerkicu Elenu.

"Rodila se unuka Elena. Čestitam mami Nini i tati Christianu. Voli vas nono Tony. Sunce mog života: Elena", napisao je, a potom je otkrio i kako se osjeća.

"Što reći? Nemam riječi. Djeca su sunce naših života na koje moramo posebno paziti u ovim ludim vremenima. Ljubi vas nono Tony", istaknuo je pjevač.

Tony je sina Christiana dobio dok je bio u braku s Antonelom Butigan. On sa sudrugom Ninom, koja radi kao medicinska sestra, živi u Berlinu. Christian uz posao studira mehatroniku.

"Ne mogu se ni ja doživjeti kao djed, ali ni moj mali kao otac. Bit će savršen zato što je drugačiji od svoje generacije, malo je samozatajan čak, pristojan, jako mu dobro ide na fakultetu, i to na njemačkom. Kad je odlučio, ja sam se čudio kako će on to, to je težak fakultet na hrvatskom, a kamoli na njemačkom, međutim ugodno sam iznenađen. Jako sam ponosan", rekao je Tony nedavno za IN magazin.