Grupa Bijelo Dugme nastupila je u srijedu navečer na Beer Festu u Beogradu. Mladen Vojičić Tifa je zbog Alena Islamovića, s kojim i dalje nije u dobrim odnosima navodno napustio pozornicu tijekom izvođenja pjesme "Ružica si bila", ali se kasnije na nagovor menadžera vratio na scenu, kratko pjevao i jedva se poklonio na kraju publici s ostatkom benda, piše Kurir.

Do neugodne situacije među kolegama došlo je kada su Alen i Tifa pred publikom pjevali pjesmu "Ružica si bila". Kad je Tifa trebao otpjevati svoj dio pjesme, Alen je odjednom počeo pjevati, pa je navodno nastao kaos.

Tifa je pobjesnio, pa je navodno bacio bubicu na scenu i istrčao je s pozornice. Menadžer je trčao za njim i nagovarao ga da se vrati na pozornicu, no Tifa nije htio niti čuti za to. Zaključao se u kontejner koji je bio rezerviran za njega, a cijelo vrijeme je ponavljao: "Šta će on meni upadati u pjesmu!".

Koncert se nastavio bez njega. Nešto kasnije, na nagovor menadžera, Tifa se ipak vratio na scenu. On je kratko pjevao i jedva se s ostatkom benda poklonio publici.