Supružnici otkrivaju što se događa nakon što se kamere ugase: 'Ona ti u krevetu mene grli'

Iza parova u “Braku na prvu” je tjedan intimnosti obilježen raznim zanimljivim zadacima koji su otkrili puno o supružnicima. Neki su se zbližili, a neki udaljili. Uoči nove ceremonije odluka, u tijeku je zajednička večera na kojoj je muški dio društva započeo zanimljivu temu o bliskosti sa svojim suprugama.

Dok se jedni grle, drugi spavaju u odvojenim prostorijama

“Ona ti u krevetu mene grli”, otkriva Igor što se događa između njega i Doris, no i to da je zbunjen jesu li dovoljno bliski. Hrvoje ga uvjerava da jesu: “Pa nije to mala stvar. To je želja za dodirom. To je ogromna stvar.” “Ali to su meni ipak neke igrice. Malo toplo, malo hladno”, uključuje se u razgovor Manuel. “Ne možeš to procijeniti”, nije siguran Igor na čemu je s Doris. Priznaje okupljenima da ga je Doris upozorila da ne radi ništa ishitreno. Marko i Hrvoje se s time slažu i dodaju da svatko ima svoj ritam kojim postiže bliskost s partnerom ili partnericom. Stručnjaci su oduševljeni temom razgovora kandidata “Braka na prvu” jer im se čini da je tjedan iza njih urodio plodom i da su parovi počeli komunicirati i o tabuima poput intime.

