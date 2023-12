Spektakularno finale 'Superstara' sve je bliže! U subotu od 20.15 sati uživo sijedi glazbena bitka u kojoj će samo jedan od četvero finalista izaći kao pobjednik i osvojiti nagradu od 50.000 eura. 'Superstar' možete pratiti i na platformi Voyo.

Hana Ivković, Petar Šegedin, Dino Miklaužić i Toni Peruško cijeli tjedan marljivo vježbaju nove pjesme i koreografije te jedva čekaju skočiti na pozornicu u velikom finalu.

Labinjanin Toni (26) najstariji je među njima, a krase ga prava rokerska energija, scenski nastup, eksplozivnost i karizma, no pokazao je da itekako zna na svoj način donijeti i snažne balade.

''Samo ti budi svoj, ti si pjevačina i tu nemamo što govoriti'', poručio mu je Tonči Huljić u polufinalu.

''Ti si odlučio postati seks-simbol! Imaš stas, glas'', pohvalio je njegove nastupe i Filip Miletić.

''Kada sam na bini, kao da ne postoji ništa, to je potpuno prepuštanje, to je drugi svijet... To je neopisivo. Mislim da je jako bitno vjerovati u nešto i raditi na tome te da će se ostvariti, ali mi je i dalje teško pojmiti koliko brzo se sve događa te sam zahvalan na tome svaki dan. Kao glazbenik sam u 'Superstaru' mnogo toga naučio, ali najvažnije od svega, dobro se zabavio i dobio priliku kakva ti se pruža jednom u životu'', osvrće se Toni na komentare i cjelokupno iskustvo.

Samouki gitarist

Poznato je kako se Toni zbog 'Superstara' nedavno preselio iz Labina u Zagreb, u potrazi za novim glazbenim i životnim prilikama. Zanimljivo je da je gitaru krenuo samostalno učiti svirati pred pet godina, a pjevati prije samo tri godine, a sada je u finalu velikog glazbenog showa!

''Rekao bih da me glazba preporodila i ponovno probudila onu istinsku dječju radost za životom. Okušao sam se u dosta različitih poslova i sportova te mi je sve vrlo brzo postajalo dosadno sve dok nisam na faksu uzeo cimeru gitaru i počeo svirati po cijele dane. Od dvadesete godine svirao sam samo za sebe i 'nesretnike' koji taj proces nisu mogli izbjeći, a u međuvremenu sam promijenio zanimanje još tri puta. Glazba je uvijek ostajala neka konstanta. S 22 godine krenula je ova priča na prvoj probi s bendom te je od onda glazba preuzela moj život i snove te donijela mi mnogo predivnih ljudi i iskustava u život'', otkriva.

Toni je zajedno s prijateljima prije nekoliko godina osnovao i bend "The Restless Sea" te su upravo završili sa snimanjem drugog albuma. Piše i svoje pjesme, a ističe kako nema pravila kad je riječ o inspiraciji, ona može doći u bilo koje doba dana i od bilo kud, no mnogo je lakše i zahvalnije stvarati s bendom nego sam.

''Od budućih glazbenih planova, prvo na tapeti je objavljivanje drugog albuma s bendom The Restless Sea kako bih zaokružio tu priču, ali i spremanje za svirke s novim bendom koji će uskoro stati na pozornicu. Nakon toga imam i drugih planova, ali sve u svoje vrijeme'', tajnovito otkriva.

Sprijateljio se s Dinom

Toni ne skriva kako je još od audicija kliknuo s Dinom Miklaužićem. Ista ljubav prema rokenrolu spojila je ovu dvojicu finalista i nije trebalo dugo da se između njih rodi pravo prijateljstvo.

''Dino i ja povezali smo se prvi dan na ulazu u hotel i budući da imamo sličan ukus za glazbu i obojica smo u bendovima, tada sam poveo Hanu i njega do jednog prijatelja gdje smo svirali i pjevali do sitnih sati te smo od toga dana kao neka mala obitelj. Obojica živimo za glazbu i u njemu vidim neki dio sebe'', kaže Toni te ističe kako je njihova glazbena suradnja u budućnosti i više nego realna, ''Bila bi sramota da ne zasviramo zajedno s bendovima, a vjerojatno će doći i do ostalih oblika suradnje, ali o tome ćemo razmišljati kad sve ovo završi''.

Za svoje nastupe u finalu Toni najavljuje – kalkulacija nema, a na pozornici će ostaviti srce i dušu.

''Želim pokazati što više toga, a opet zadržati štih rock'n'rolla, soula i bluesa koji je moja prva i najveća ljubav zbog slobode koju pruža u izvedbi i zbog energije kojom me hrani'', najavljuje.

Spektakularno finale RTL-ova glazbenog showa 'Superstar' na rasporedu je u subotu, uživo od 20.15 sati, a možete ga pratiti i na platformi Voyo!