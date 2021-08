Srpska influencerica Dunja Jovanić našla se je na meti kritika jer je obukla hlače na kockice koje podsjećaju na šahovnicu. Neki njeni sunarodnjaci su je zbog toga napali, a Dunja im je preko svog Instagram Storyja odgovorila.

Ona je im je poslala snažnu poruku u kojoj je naglasila da nije odgajana da mrzi niti jedan narod te je svima poručila da šire ljubav.

"Milijun puta sam naglašavala ovakve stvari, ali izgleda da nije bilo dovoljno. Nisam odgojena da mrzim ni jedan narod, ni jednog čovjeka bilo koje vjerske, nacionalne pripadnosti, boje kože. Hvala mami i tati! Moje obje bake su porijeklom iz Like, gdje su i odrasle, jedan djed također iz Like, dok je drugi djed bio iz Bosne. Nikada me nitko od njih nije učio da mrzim, da razdvajam, da računam tko je tko. I tako ću ja učiti svoju djecu… Širite ljubav, od mržnje nemate ama baš ništa", napisala je Dunja.

Ljetovala je u Hrvatskoj

Podsjetimo, Dunja je zbog svoje objave dobila mnoštvo uvreda.

"Skini tu šahovnicu", "Odvratno. Još šahovnica. Zar si ti Hrvatica? Što onda ne živiš u Zagrebu?", bili su samo neki od komentara hejtera. Dunja nije odmah na njih reagirala, no ipak se je odlučila oglasiti preko svog Instagram Storyja.

Dunju na Instagramu prati preko 303.000 ljudi te je jedna od najpopularnijih srpskih influencerica. Ona je velika ljubiteljica mode, a dio godišnjeg odmora nedavno je provela u Hrvatskoj.