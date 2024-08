Britanski kantautor Ed Sheeran sinoć je po prvi put nastupio pred zagrebačkom publikom, pruživši spektakularan koncert na zagrebačkom Hipodromu koji će se dugo pamtiti. Publika, koja jesatima strpljivo čekala da zauzme svoja mjesta, konačno je dočekala trenutak kada je svjetski priznati glazbenik stao pred njih.

Koncert je započeo nastupom mladog hrvatskog rockera Dina Jelusića, koji je svojom energijom zagrijao publiku i pripremio ih za ono što slijedi. Nakon njega, na pozornicu je stupio Sheeranov sunarodnjak, Calum Scott, poznat po svom uspjehu u showu Britain's Got Talent 2015. godine. Scott je osvojio srca prisutnih emotivnom izvedbom pjesme "Dancing on My Own", čime je dodatno podigao atmosferu.

Ed Sheeran – prvo pojavljivanje u Hrvatskoj

Oko 21. satgna pozornicu je stupio Ed Sheeran, odjeven u majicu s natpisom 'Zagreb', srdačno je pozdravio publiku na hrvatskom jeziku, izjavivši: "Prvi put sam u Hrvatskoj i prekrasno mi je, uživajte u subotnjoj večeri! Sve što čujete danas je uživo!". Publika je bila oduševljena, a Sheeran je zauzvrat pružio vrhunski glazbeni doživljaj.

Sheeran je kroz večer izvodio svoje najpoznatije hitove, uključujući "Castle On The Hill", "Shape of You" i "Perfect", dok je publika pjevala s njim uglas. U jednom trenutku, pridružio mu se i Calum Scott, s kojim je izveo emotivnu baladu "You Are The Reason", što je izazvalo ovacije prisutnih. Sheeran je znao kako izvući maksimum iz publike, koja je, po njegovim riječima, trebala "potrošiti glasnice do kraja" prije nego se zaputi kući.

Grand finale uz "Bad Habits" i vatromet

Koncert je završio spektakularnim izvođenjem pjesme "Bad Habits", nakon čega je uslijedio veliki vatromet koji je osvijetlio noćno nebo iznad Hipodroma. Oduševljena publika, koja je gotovo bez daha pratila svaki trenutak koncerta, dobila je nezaboravno iskustvo.

Veliko pospremanje nakon spektakla

Nakon što su se posljednji tonovi Sheeranove glazbe utišali, a publika se polako počela razilaziti, započelo je veliko pospremanje prostora. Uigrani timo dmah je prionuo na posao kako bi Hipodrom ponovno zablistao. Brza i efikasna akcija čišćenja pokazala je kako se koncerti ove razine mogu održati uz maksimalno poštivanje prema prostoru i okolišu.

Još fascinantnije je da je čak 70.000 posjetitelja koncerta izašlo sa zagrebačkog hipodroma u svega desetak minuta. Rijeka ljudi napuštaja je hipodrom oko kojeg je promet bio zaustavljen.

Ed Sheeran je svojim prvim nastupom u Hrvatskoj podigao ljestvicu za sve buduće koncerte u Zagrebu. Kombinacija vrhunske glazbe, nezaboravne atmosfere i profesionalne organizacije osigurala je da će ovaj događaj ostati urezan u sjećanju svih prisutnih.

