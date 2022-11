Starleta Soraja Vučelić navodno je doživjela prometnu nesreću u Albaniji, javlja Kurir.

A prema saznanjima Republike.rs, trenutačno nalazi u bolnici.

Soraja godinama unazad mami uzdahe svojim izazovnim izgledom, pa je tako bilo i na crnogorskom primorju, gdje je bivša reality zvijezda provela ljeto.

Naime, ekipa emisije "Paparaco lov" uhvatila je Vučelićevu u Tivtu, kako vozi svoju skupocjenu mašinu, a posebno je izazvala pažnju kada je napustila svoje bijesno vozilo.

Soraja od zabrane ulaska u Srbiju živi na relaciji Düsseldorf - Moskva.

"U Njemačkoj imam firme, u Moskvi više uživam, ali volim i naša mjesta. Nisam sad nešto tip koji voli da izlazi, više ručak, večera, putovanja s prijateljima. Ja sam vječiti avanturista. I kad sam živjela u Beogradu, ne znam jesam li 10 dana bila na istom mjestu, to ću raditi do kraja života. Volim Srbiju, to mi je najljepši period života. Najviše mi nedostaje to da okupim brojno društvo, veći dio mi je u Srbiji, to mi nedostaje. Ne volim nova prijateljstva, gajim ih godinama, s kim se družim, kome vjerujem... Nisam za nova prijateljstva", istakla je Soraja nedavno za "Premijeru vikend specijal".