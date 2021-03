SNIMATELJ LARRY IZ FILMA BESKRAJNI DAN VRATIO SE: I to ravno u Schitt’s Creek

Hit seriju možete pogledati na RTL Play Premiumu

Upravo ste izgubili sve što imate. Morate iseliti iz svojeg raskošnog doma s tek najnužnijim osobnim stvarima i useliti u jeftini motel smješten u zabiti kojoj ime izvrsno pristaje – Schitt’s Creek. I dok još u nevjerici iskrcavate stvari ispred svojeg novog privremenog doma, dočekuje vas gradonačelnik Roland Schitt. Gradonačelnik ima kosicu zavezanu u repić i nosi šiltericu, neuredan je i vulgaran, nema baš smisla za bonton, manire i kulturno ophođenje pa je njegovim prisustvom, za obitelj naviklu na život na visokoj nozi, situacija i službeno postala da gora ne može biti. Upravo je Roland jedan od nositelja izvrsne humoristične serije Schitt’s Creek, a glumi ga urnebesno talentirani komičar Chris Elliott.

Ljubitelji kultnog američkog filma Beskrajni dan (Groundhog day) iz 1993. godine sjećaju ga se kao Larryja, pomalo ljigavog snimatelja čiji je zadatak snimiti reportažu o buđenju svisca iz zimskog sna koji će prognozirati početak proljeća. Iako ga šira javnost uglavnom pamti po toj i još nekoliko uloga neprilagođenih bizarnih čudaka s kojima baš ne biste popili kavu, to je poprilično nepravedno jer Chris Elliott je izvrsni talentirani komičar s višegodišnjim stažem u jednom od najvećih talk showova svih vremena, kasnovečernjim talk showom Davida Lettermana (Late Night with David Letterman).

Četiri Emmyja zaredom…

Rođen je 1960. godine u New Yorku, u televizijskoj obitelji. Njegov otac je bio komičar Bob iz komičnog dvojca Bob and Ray, koji je svojim komentarima zabavljao i nasmijavao američku publiku gotovo pedeset godina. Chris je krenuo očevim stopama, pa je nakon školovanja 1982. godine započeo karijeru na televiziji kao asistent produkcije talk showa Davida Lettermana. Radeći za Lettermana imao je posla ispred i iza kamera – pisao je scenarije za show i pojavljivao se u skečevima koji su zapravo bili parodije na temu različitih društvenih pojava. Primjerice, u svojem prvom pojavljivanju u showu sudjelovao je u skeču u kojem se savjetuje gledateljima kako preživjeti u New Yorku, opasnom gradu u kojem se bilježi visoki rast stope zločina. Jedan od savjeta odnosio se i na prerušavanje u kantu za smeće jer ako te zamijene za kantu za smeće – nitko ti neće ni prići. Čovjek kanta za smeće bio je, naravno, Chris.

„Dave (Letterman, opa) me pitao što su mi rekli prijatelji koji su gledali moj prvi nastup. Rekao sam mu da je to najzabavnija stvar koju su vidjeli u Sjevernoj Americi, smijali su se. Dave se isto nasmijao. Sjećam se da sam tada razmišljao: O.K., sve što trebam napraviti jest nasmijati ovog tipa i tražit će da opet dođem u show. I to sam radio. Uvijek sam pokušavao nasmijati Davea“, ispričao je desetak godina kasnije u talk showu Boba Costasa. Chris se pojavljivao u brojnim američkim humorističnim serijama i u talk showovima, poput Saturday Night Live u kojem se pojavio u 19 epizoda. Njegov neporecivi talent za pisanje komičnih dijaloga u Lettermanu priskrbio mu je prestižne nagrade Primetime Emmy, koje je osvojio četiri puta zaredom.

…a zamalo i jedna Malina

Iako se nakon Beskrajnog dana i Lettermana činilo da je nestao s malih i velikih ekrana, Elliott je zapravo čitavo vrijeme prisutan. Glumio je uglavnom sporedne uloge u nekoliko filmova od kojih ćemo izdvojiti Bezdan (The Abyss) režisera Jamesa Camerona, Svi su ludi za Mary (There’s Something About Mary) te u drugom i četvrtom nastavku serijala Mrak film. Za glavnu ulogu u komediji Cabin boy, redatelja Adama Resnicka nominiran je za „nagradu“ Zlatna malina u kategoriji najgora nova zvijezda, no ovo „priznanje“ mu je odnijela starleta Anna Nicole Smith za ulogu u filmu Goli pištolj ​3 (Naked Gun 33 1/3: The Final Insult). Jednako tako, Chris Elliott pojavio se u epizodnim ulogama u brojnim televizijskim serijama, od kojih su među poznatijima Poroci Miamija (Miami Vice), Svi vole Raymonda (Everybody Loves Raymond), Kako sam upoznao vašu majku (How I Met Your Mother) i Svijet prema Jimu (According to Jim).

Elliott je napisao i četiri knjige, među kojima je i The Guy Under the Sheets: The Unauthorized Autobiography, lažna autobiografija, ustvari komična priča o alternativnom Elliottu koji u knjizi otkriva da zapravo uopće nije sin komičara Boba Elliotta nego glumca i dramaturga Sama Elliotta i glumice Bette Davis.

I konačno, 2015. godine stigla je uloga u kojoj je Elliott ostvario svoj puni potencijal jer lik Rolanda u Schitt's Creeku kao da je stvoren za njega: nepodnošljiv a zabavan, s glupim forama kojima se morate nasmijati, a sama serija je na dodjeli nagrada Emmy 2020. godine oborila rekorde i osvojila nagrade u ukupno devet kategorija, a 2021. čak dva Zlatna globusa.