Mato otkriva tko je Anin 'dečko', a Marta je spremna za rastavu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Sjene prošlosti'.

Blanka uvjerava Matu da ga još voli i moli ga da ne odustane od njih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I dok Šimun i Olga uživaju u romantičnim trenucima, Marta se vraća kući i govori Šimunu da je spremna za rastavu. Kaže da se više neće opirati te da će krenuti dalje sa svojim životom...

Mato doznaje da je Zoran Anin „dečko“ te burno reagira na novost i odluči se sukobiti s njime.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marta neočekivano posjeti Olgu, Anu i Paulu te ih pokušava nagovoriti da obnove prijateljstvo i ostave prošlost iza sebe.

No je li to zaista i njezina namjera i hoće li joj one povjerovati?

Novu epizodu serije 'Sjene prošlosti' ne propustite već večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Meterolog Dorian Ribarić otkrio što nas čeka za Badnjak i Božić

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa