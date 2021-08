Pjevačica Severina Vučković nakon skoro dvogodišnje sudske bitke s bivšim partnerom, srpskim poduzetnikom Milanom Popovićem, dobila je zajedničko skrbništvo nad sinom Aleksandrom, potvrdio je za Dnevnik.hr njen odvjetnik Mate Matić.

"Županijski sud u Splitu odlučio je vratiti dijete Severini. Odlučeno je da će dijete pola vremena provoditi s majkom, a pola s ocem, odnosno da će imati zajedničko skrbništvo nad djetetom. Preostaje nam vidjeti hoće li se roditelji uspjeti dogovoriti ili će sud precizirati detalje. Odluku nisam vidio, ali je definitivno to - to. To je bio dio našeg zahtjeva, da ravnopravno skrbništvo imaju majka i otac, s tim da je odlučeno da će prebivalište djeteta biti kod majke", rekao je odvjetnik Matić.

Severina je presudu suda za Dnevnik.hr komentirala putem priopćenja. Naglasila je kako je bitka dobivena te se je zahvalila svima na podršci.

'Osam godina sudskog pakla'

"Presuda govori o tome da nikada nije postojao razlog da mi se oduzima dijete. Mreža uhodanih pojedinaca priuštila mi je 20 mjeseci tuge i osam godina sudskog pakla. Znam da nije gotovo, ali znam i da dijete dolazi kući makar na pola vremena. Bitka je dobivena i hvala svima koji su uz mene, koji su vjerovali u sustav i poštenje", poručila je pjevačica preko svog PR tima.

Severina je sretnu vijest priopćila najprije svojoj publici na koncertu u Luštici u Crnoj Gori u najavi pjesme "Rođeno moje".

"Ne mogu vam reći o čemu se radi, ali vratilo se dite doma. Vi prvi znate, nije još ni objavljeno. Hvala na podršci svima, s veseljem pjevamo", rekla je tada.

Podsjetimo, sud je u studenome 2019. godine skrb nad Aleksandrom dodijelio ocu, a Severina ga je samo povremeno mogla viđati te je Milanu morala plaćati i alimentaciju.