Ona je bivša princeza s vojskom pratitelja na društvenim mrežama na kojima progovara o svakodnevnim problemima u svijetu. Krajem prošle godine objavila je i prvu fotografiju svog 13-mjesečnog sina Zayeda kojeg je dobila s milijarderom. Ljudi je poznaju kao lijepu, samosvjesnu i društveno angažiranu što i ne bi bilo ništa neobično da ne dolazi iz zemlje u kojoj prava žena, nažalost, nisu na visokom nivou. Njeno ime je Amira Al-Taweel i do prije nekoliko godina nosila je titulu saudijske princeze.

Rođena je 6. studenog 1983. u Rijadu. Roditelji su joj se nakon njezina rođenja rastali pa je Amira odrastala s majkom, bakom i djedom. Kad je napunila 18 godina, upoznala je princa Alwaleeda Bin Talala s kojim je radila intervju za školske novine. On je od nje bio stariji čak 28 godina. Bez obzira na to, između njih razvila se romansa, a cijela je priča okrunjenja brakom 2008. godine. Bila mu je četvrta žena.

Amira je tada postala saudijska princeza, ali bajka na kraljevskom dvoru nije dugo trajala. Brat njenog supruga, princ Khalid, upozorio je Bin Talala da bi trebao više kontrolirati istupe svoje odabranice u američkim medijima jer bi se, u protivnom, mogao suočiti s kaznom. To je izazvalo tenzije te dovelo do razvoda poznatog para 2013. Amira je nakon rastave izgubila titulu, ali, bez obzira na to, u njenoj zemlji i dalje ju zovu princezom.

Odbila tradicionalnu odjeću

Saudijsko Ministarstvo medija uglavnom je odbijalo komnetirati detalje o propalom braku. U jednoj svojoj kasnijoj izjavi, bivša princeza istaknula je kako joj je prvi suprug i dalje dobar prijatelj te da joj pruža potporu u njenim filantropskim aktivnostima. Poznato je i da je on jedan od progresivnijih članova kraljevske obitelji koji se zalaže za veća prava žena.

Već po svojim stavovima i stilu života, Amira je pokazala da nije poput drugih žena i da se neće pokoravati pravilima pa čak niti ako ona dolaze s "konzervativnijeg dijela" kraljevskog dvora. U zemlji je poznata kao buntovnica koja često odbija nositi tradicionalnu odjeću tj. pokrivati glavu i lice, a aktivno se bori i za prava žena tražeći veće slobode.

Osim za bolje prilike u Saudijskoj Arabiji, bivša princeza zalaže se za bolji život svih ljudi u svijetu zbog čega je jedan od najpoznatijih filantropa. Ima i vlastitu zakladu čija je zadaća boriti se za smanjenje siromaštva, brži oporavak od prirodnih katastrofa, ali i za što bolji položaj žena. Amira je posjetila više od 70 zemalja, a otvorila je i Islamske studije pri Sveučilištu u Cambridgeu.

'Prva ću voziti auto'

"Ljudi izlaze na ulice kad ih njihove vlade ne čuju. Želimo li stabilnost, moramo izgraditi institucije civilnog društva kroz koje ljudi mogu izrazti svoje zahtjeve. Želimo li napredak, moramo investirati u mlade ljude", rekla je u jednom od svojih intervjua.

Osim što je uvijek odbacivala tradicionalno odijevanje, Amira je izjavljivala kako želi biti jedna od prvih žena koja će voziti automobil na saudijskim cestama. To je, podsjetimo, ženama u toj zemlji bilo zabranjeno sve do 2018. godine.

I upravo te spomenute 2018., kada su žene ostvarile barem jedno pravo u Saudijskoj Arabiji, Amira je drugi put uplovila u bračnu luku. U Parizu se vjenčala za milijardera iz Emirata, Khalifu bin Butti Al Muhairija (42).

Ceremonija je bila poprilično diskretna, ali raskoši nije nedostajalo. Bilo je tu i slavnih gostiju poput Oprah Winfrey i Gaylea Kinga koji su stajali rame uz rame sa saudijskom elitom i nekim dužnosnicima UN-a s kojima je Amira surađivala.

Ukrali nakit vrijedan milijun dolara

Iako lijepo i raskošno, vjenčanje se za jednu članicu saudijske kraljevske obitelji, koja je bila među uzvanicama, pretvorilo u noćnu moru. Iz njene je sobe u hotelu Ritz ukraden nakit u vrijednosti od milijun dolara. Nisu bili u sefu, a nije bilo niti znakova provale na vratima. Krađa je prijavljena tri dana nakon vjenčanja.

Amira Al-Taweel je i danas jedna od 100 najmoćnijih žena Bliskog istoka, a dobitnica je i brojnh nagrada. S obzirom na njene aktivnosti, ne sumnjamo da će priznanja biti i u budućnosti.