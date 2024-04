Rekorderka showa "Ljubav je na selu", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo te frizerka, Ines Petrić ranije se pohvalila na društvenim mrežama da studira Teološki fakultet, a sada je progovorila kako kroz život uvijek voli koračati sama i boriti se samostalno za svoje uspjehe u životu.

"Sebi sam napravila život ,prvo da ne moram slušati niti trpiti ' nikakvog budalina nizašto', danas žene svašta trpe ,trpe frustrirane šefove, loše muževe i sitne dečke, ja sam uvijek bila svoja , s jasnim životnim ciljevima i stavovima i teškim karakterom ,to su ti ' kameni kaštelanski geni' tvrđa sam od kamena pa imam sreće da ne moram nikoga trpiti nizašto. Za sve u životu sam se izborila isključivo ja sama", započela je Ines objavu.

Obrazovanje na prvom mjestu

Ines tvrdi da joj je obrazovanje na prvom mjestu, a isto očekuje i kod svog budućeg partnera.

"Kod mene je vrlo važno u životu obrazovanje i znanje to mi je na mjestu broj jedan ,život me naučio da kad sam spustila ljestvicu da mi to bude važno kod partnera , uvijek sam loše prošla, no iz toga sam izvukla lekciju da nikada više u životu ne spuštaj svoje kriterije i stavove, pa kad onda vagnete u životu ,te lekcije su mi dobro došle", rekla je Ines dalje.

Za nju bogatstvo ne znači novac, već znanje. Smatra da je bogata osoba ona koja ima znanja, pa je ljudima savjetovala da ulažu u sebe.

"Kad čovjek ima smisao svog života ,onda zna kojim putem će hodati po toj životnoj crti, uvijek sam se obrazovala na način da ne moram biti vezana za nešto ,ponosna sam ,što sam si mogla priuštiti vrhunska školovanja i sama ih financirati, ponosna sam što imam diplome koje su mi priznati u svim zemljama EU ,što i tamo ne moram ovisiti o nikome ,nego isključivo sama o sebi , i znam da je čovjek bogat onoliko koliko ima znanja ,zato ulažite u sebe"

Povratak na fakultet

Podsjetimo, Ines je studentica Teološkog fakulteta bila još 1993. godine, no život ju ipak odveo na drugu stranu, pa je u rujnu potpuno okrenula list i vratila se u studentske dane. Za Scenu je otkrila kako je razlog njezinog ponovnog upisa, lakše posvojenje djeteta.

"Nakon dugo godina vratila sam se Teološkom fakultetu koji sam upisala 1993. No život je krenuo drugim tokom, ostvarivala sam neke druge ciljeve i želje pa sam fakultet stavila po strani. Već sam tada odslušala mnoge predmete i bila uzorna studentica te sam na osnovu toga stekla pravo ponovnog upisa preddiplomskog studija. Zahvalna sam svim doktorima, magistrima, profesorima i docentima koji su me na faksu srdačno i druželjubivo primili te se veselim našim susretima i novom poglavlju u životu", otkrila je ranije.

Otkrila je i kako je još jedan od razloga povratka, taj što ne voli ostavljati nedovršene stvari.

"Prvenstveno sam se vratila faksu jer želim završiti ono što sam davno započela. Ne volim ostavljati u životu nedovršene stvari i priče, tako je i s ljudima. Kad srušim most između sebe i neke osobe, onda ga srušim zauvijek. To je ta moja crta teškog karaktera, rekli bi kod nas u Dalmaciji - dalmatinski dišpet. Uz sve navedeno, vratila sam se faksu jer si hoću poboljšati status obrazovanja', kazala je Petrić koja si želi ispuniti želju o kojoj već dugo mašta – posvojiti dijete", otkrila je ranije.

Posvojenje djece

Osvrnula se tada i na odluku posvojenja djeteta te rekla da će uskoro započeti s tim procesom, a neće imati ništa protiv i ako posvoji afričku djecu.

"Naime, uskoro krećem u proces posvojenja djeteta, a za dokumentaciju mi je važno zanimanje i status školstva. Već sam se raspitala o svemu i čim završim sređivati stan, krećem u proces posvojenja. U Hrvatskoj taj postupak traje najmanje 3 godine i uvijek sam se zauzimala da se Obiteljski zakon, onaj dio koji se odnosi na posvajanje, promijeni.

Puno dječice je u domovima, lista čekanja posvojitelja duga na kilometre, a potrebno je i brdo dokumentacije. Nemam ništa protiv posvajanja dječice iz drugih zemalja npr. afričkih. Podrška sam svim mladim obiteljima koji su se upustili u taj čin i posvojili dijete druge rase. Smatram da je djetetu najvažnije dati ljubav i topli dom, a ostalo je manje bitno", rekla je Ines.

