U prijašnjim ulogama se znalo događati da usred scene zaboravim svoje ime, to se sada ne može dogoditi. Sviđa mi se što u seriji glumim lik mlađi od sebe. Uvijek sam glumila starije, sad su me stavili u kategoriji 30 plus i to mi dosta imponira. Glumim djevojku nogometaša. To je jedna poveznica između Nives i Nives - obje volimo mlade, zgodne, mišićave momke. Nives je dosta osebujna, rekli bi ljudi na prvu sponzoruša, ali će se pokazati da je sve to samo jedna predrasuda.", priča Nives za Net.hr.