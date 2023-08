GLEDAJTE PRVI UZ VOYO / Omiljeni TV par iz 'Bibina svijeta' zajedno i u novoj seriji 'San snova'! Ovako danas izgledaju Ana i Janko

Dugo iščekivana domaća serija 'San snova' kreće na jesen s emitiranjem! Gledateljima RTL-a uskoro će opet biti servirana vrhunska televizijska poslastica, a gledatelji će je ove jeseni moći gledati prije svih! Cijele epizode serije 'San snova' bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama! 27. kolovoza stiže Voyo! Glumica Ana Begić Tahiri u novoj seriji je utjelovila kondicijsku trenericu Brankicu dok Janko Rakoš glumi pomalo naivnog policajca Zlatka. Ana i Janko susreću se ponovno nakon više od 15 godina, a gledatelji su ih zapamtili kao supružnike Bibu i Martina iz popularne humoristične serije 'Bibin svijet'. "Janko i ja se srećemo prvi put nakon 'Bibinog svijeta' i jako me to veseli. Odmah je krenulo smiješno, a kako će se nastaviti, morat ćete pratiti", rekla je Ana. "Mogu vam samo reći da će biti zanimljivo, ponekad i neočekivano, a za ostatak će se ljudi morati strpiti do rujna", istaknuo je Janko. Koliko su se promijenili Ana i Janko od 'Bibinog svijeta' pogledajte u našoj galeriji. Nove likove u seriji "San snova" korisnici nove streaming platforme VOYO moći će upoznati prije svih jer upravo će ondje biti dostupne cijele epizode nove sezone šoua čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Nakon završetka prikazivanja aktualne epizode na RTL-u, ona sutrašnja već će biti dostupna svim korisnicima na platformi VOYO.