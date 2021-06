Rihanna je opet zagolicala maštu obožavatelja novom objavom na društvenim mrežama. Pjevačica je zablistala u bijeloj kratkoj haljini koja je dopuštala znatiželjnicima da se nesmetano zagledaju u njenu savršenu figuru. Nosila je i prekrasne bijele cipele na visoku petu.

Zablistala u bijeloj kombinaciji

Pozirala je sjedeći na kožnoj fotelji, a u jednom trenutku je prekrižila noge i skoro svima pokazala međunožje. No, pjevačici to nije zasmetalo. Do izražaja su došle njezine duge i vitke noge te istrenirane ruke.

"Prekrasno je vidjeti ženu koja zrači samopouzdanjem kao RiRi", "Wooow, ti si mi inspiracija, izgledaš fenomenalno", "Kako ono ide tvoja pjesma...Sjajiš kao dijamant draga Rihanna", "Prekrasna si", bili su neki od komentara na društvenim mrežama.