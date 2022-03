U 50. godini života preminuo je dugogodišnji bubnjar Foo Fightersa, Taylor Hawkins. Pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Bogoti, gdje je bend trebao svirati u petak. Uzrok smrti nije poznat, piše Daily Mail.

Nakon što se vijest o Hawkinsovoj smrti proširila, deseci obožavatelja te novinara stigli su ispred hotela. Koncert je na kraju odgođen zbog "ozbiljnog zdravstvenog stanja".

"Obitelj Foo Fightersa je shrvana tragičnim i preranim gubitkom našeg voljenog Taylora Hawkinsa. Njegov glazbeni duh i zarazni osmijeh ostat će sa svima nama zauvijek. Naša srca su usmjerena prema njegovoj supruzi, djeci i obitelji i tražimo da se njihova privatnost tretira s najvećim poštovanjem u ovim nezamislivo teškim trenucima", napisao je bend u priopćenju.

Uspio i pored Davea Grohla

Hawkins se pridružio bendu 1997. nakon završetka albuma The Color and the Shape. Osim na bubnjevima, Taylor je nerijetko znao zasvirati gitaru i klavir, a često je bio i vokal. Napisao je i nekoliko hitova. Imao je nezahvalnu zadaću bubnjati i pjevati pored frontmena i jednog od najvećih bubnjara svih vremena, Davea Grohla. No, to je, složit će se mnogi, uspio namećući vlastiti stil i ne kopirajući svog kolegu iz benda.

To je dovelo do toga da Foo Fightersi nisu bili alternativni bend, već su postali prepoznatljivi rock band sa velikom publikom diljem svijeta. Hawkins je prije dolaska u bend bio prateći bubnjar Alanis Morissette.

Hawkins, inače oženjen i otac dvoje djece, često je otvoreno govorio o svojim problemima s drogom. Činilo se kako se izvukao iz toga, no razuzdani život ga je stajao prerane smrti.

Bend je prošle godine primljen u Kuću slavnih rock'n'rolla zajedno s Paulom McCartneyjem. Prošla su tjedna završili turneju po Južnoj Americi, a u nedjelju su trebali nastupiti na festivalu Lollapalooza u Brazilu u nedjelju te na dodjeli Grammyja tjedan dana kasnije, 3. travnja. U planu su bile i turneje po Sjevernoj Americi, Europi, Australiji i Novom Zelandu.

Dirljivi oproštaji

Od Taylora Hawkinsa se na društvenim mrežama oprostila krema globalne glazbene industrije. Miley Cyrus je poručila kako će svoj sljedeći koncert posvetiti upravo Hawkinsu, dok je Ozzy Osbourne napisao dirljiv oproštaj.

"TaylorHawkins je uistinu bio sjajna osoba i nevjerojatan glazbenik. Moje srce, moju ljubav i moju sućut izražavam njegovoj supruzi, djeci, obitelji, bendu i njegovim obožavateljima. Vidimo se s druge strane - Ozzy", napisao je na Twitteru.