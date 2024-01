David Soul, glumac iz serije "Starsky & Hutch", preminuo je u 80. godini života, objavila je njegova supruga Helen Snell.

Glumac rođen u SAD-u, najpoznatiji po ulozi detektiva Kennetha “Hutcha” Hutchinsona u klasičnoj kriminalističkoj seriji "Starsky & Hutch", preminuo je u četvrtak okružen obitelji.

Snell je u priopćenju rekla: “David Soul – voljeni suprug, otac, djed i brat – umro je jučer nakon hrabre borbe za život u društvu obitelji punoj ljubavi."

“Svijetu je pokazao mnoge izvanredne darove kao glumac, pjevač, pripovjedač, kreativni umjetnik i dragi prijatelj. Njegov osmijeh, smijeh i strast za životom pamtit će mnogi čije je živote dotaknuo.”

Imao dvojno državljanstvo

Imao je dvojno državljanstvo SAD-a i Velike Britanije.

Soul, koji je uz Paula Michaela Glasera glumio detektiva Davea Starskyja u američkoj TV seriji iz 1970-ih, također je bio poznat po ulogama u "Here Come The Brides", "Magnum Force" i "The Yellow Rose".

On i Glaser reprizirali su svoje uloge u remakeu "Starsky & Hutch" iz 2004. godine, u kojem su glumili Ben Stiller i Owen Wilson.