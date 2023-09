U današnjoj epizodi 'Života na vagi' preostali kandidati dočekali su svoj red na vaganje i napokon se doznalo tko su još dva natjecatelja.

Marijani se prva pridružila učiteljica razredne nastave Nina Bandić (26) iz Sinja, koja radi kao odgajateljica u vrtiću, a u pratnji su joj bili tata i prijateljica. Otkrila je kako joj kilogrami zasad ne smetaju ni u kakvim aktivnostima, ima vrlo pozitivan stav o životu i sebi, no u posljednje prilično je zabrinuta za svoje zdravstveno stanje. „Moje se tijelo pomalo gasi“, iskreno je rekla i objasnila kako se s tim suočila kad je zbog post covida završila u bolnici. „Postala sam svjesna da je jako tanka linija između zdrave i bolesne osobe i vjerujem da bi mi višak kilograma u budućnosti donio bolest“, rekla je Nina koja bi voljela imati 85 kilograma, a vaga je pokazala 136,2 kilograma.

Sljedeća je bila Anđela Akrap (32), koja ima status roditelja njegovatelja, živi u Novoj Mokošici kod Dubrovnika i u 'Život na vagi' prijavila se zbog zdravlja i svoje djece, a u pratnji joj je bio suprug. Anđela ima tri sina, srednji je stopostotni invalid i, nažalost, to nije kraj njezinoj tužnoj priči jer je njezin drugi sin od 13 godina nedavno operirao tumor! „Jako se teško nosim sa svim tim“, rekla je Anđela koja je sad sretna što je u njezino susjedstvo došla žena koja ima dijete s posebnim potrebama pa joj je, kako kaže, sad ljepše izaći ispred zgrade zato što ona razumije što proživljava. „Sad sam sebe prvi put stavila na prvo mjesto“, rekla je Anđela, a njezina priča ganula je i Marijanu, i kandidate, i sve goste na snimanju. Vaga je pokazala da Anđela ima 116,3 kilograma.

Na redu je bio vozač kamiona Krunoslav Šuvak (32) iz mjesta Dobrovac, koji je priznao da se prijavio u 'Život na vagi' jer se sam nije znao dovesti u red. Otkrio je kako bi prvo želio riješiti sve vezano za posao, srediti si dom, a tek će onda razmišljati o ljubavnom životu. „Imam jako veliku motivaciju, ne samo zbog sebe nego i zbog majke koja se teško kreće“, nastavio je Krunoslav, kojemu je majka bila i u pratnji. Zacrtao si je da skine barem 100 kilograma i rekao: „Postavljam si visoke ciljeve!“ Kad je stao na vagu, vidio je da ima 202,8 kilograma, što ga je neugodno iznenadilo. „Na liječničkom je pokazalo nešto manje tako da sam se razočarao sam u sebe, znači, u kratkom roku dobio sam četiri i nešto kilograma“, komentirao je i zaključio da mora biti bolje.

Velikogoričanin Mislav Šepić (37) radi kao arhivar u općinskom sudu, došao je u pratnji supruge i sestre, a otkrio je kako se počeo debljati sa 14 godina, kad mu je mama umrla od tumora na malom mozgu. „Bilo je jako teško i izazovno odrastati bez oba roditelja, da nije bilo moje sestre koja me odgojila, tko zna, možda bih završio u nekom domu ili još gore“, rekao je i dodao da mu je očinstvo jedan od glavnih motiva što je ušao show. Mislavu je vaga pokazala 171 kilogram, a on je otkrio kako je jednom prilikom bio smršavio 100 kilograma! Priznao je da je doslovno gladovao i poslije su se svi kilogrami vratili, potom je išao na smanjivanje želuca, ali ni tada nije uspio zadržati normalnu kilažu. „Cijeli život se borim s tim; to mi je kao nekakav sport - dobivanje i gubljenje kilograma“, našalio se Mislav i ozbiljno zaključio da je ušao u show da nauči pravilno jesti.

Kad se izvagalo 14 natjecatelja, Marijana je pojasnila kako u 'Život na vagi' uvijek ulazi 16 natjecatelja tako da je uslijedilo prvo iznenađenje ove sezone - priključila su im se još dva natjecatelja koja su već bila u showu i sad su dobili drugu šansu! Riječ je bila o bračnom paru; Ljube i Goranu Bartulović iz Kaštel Novog, koji su bili natjecatelji druge sezone 'Života na vagi'! „Prvi pokušaj nije uspio i ne znam što bih vam rekao. Život. Malo popustiš, pa još malo i vratiš se na staro“, komentirao je Goran.

Goran Bartulović (39) i dalje radi na građevini, a otkrio je kako je njegova prava borba počela tek kad je izašao iz showa. „Naučene stvari iz 'Života na vagi nisu zaboravljene, ali su zanemarene“, iskreno je rekao i otkrio kako sebi želi dobro i zato se ponovno prijavio. „To što sam posustao ne znači da ne mogu pokušati opet“, odlučno je rekao Goran, kojem je vaga pokazala 155,9 kilograma. „Kilaža je ista kao kad sam prvi put ušao u show, samo je razlika što se puno drugačije osjećam u današnjim kilama nego tada - nisam toliko napuhan i trom, malo sam ipak u boljem fizičkom stanju nego tada“, zaključio je Goran i dodao da su Ljube i on ipak u maloj prednosti jer znaju što ih očekuje.

Za kraj je stigla odgajateljica Ljube Bartulović (33), koja je priznala koliko joj je bilo teško kad je izašla iz showa. „U showu smo bili izolirani, u savršenim uvjetima i zato govorim novim kandidatima da moraju iskoristiti ovu priliku jer je to tek početak. Prava borba čeka kod kuće“, rekla je Ljube i nastavila: „Moram naći motivaciju unutar sebe jer najveću bitku bijem sama sa sobom i sama sam sebi najveći neprijatelj.“ Djeca su ih podržala i motivirala da se prijave ponovno u show, a Ljube je priznala: „Obična kretnja postala mi je izazov i ne mogu ovako dalje.“ Vaga je Ljube pokazala nevjerojatnih 193,6 kilograma! „Ovo je poražavajuće“, rekla je Ljube koja je na početku druge sezone showa imala 30-ak kilograma manje, no odlučila je da se neće predati. „Neizmjerno sam zahvalna i drago mi je što smo dobili drugu priliku i planiram je iskoristiti do kraja.“

Vaganje za završilo, a natjecatelje je očekivao prvi izazov i upoznavanje s trenerima. Natjecatelji su se nalazili na jednoj strani rijeke, treneri na drugoj i njihov je zadatak bio napraviti pontonski most sve do trenera i svi su morali prijeći na njihovu stranu obale. Treneri su željeli vidjeti zajedništvo, da si natjecatelji međusobno pomažu. Neki natjecatelji bili su zadovoljni zadatkom, no neki poput Irene nisu jer se ona boji vode i ne zna plivati. Treneri su ih bodrili, a Jure je otkrio taktiku. „Počet ćemo s kandidatima koji su manje stabilni na mostu“, a Pero dodao: „Mi ćemo ih polako vući dok pravimo most.“ Natjecateljima nije bilo lako održavati ravnotežu jer im je bilo sklisko i nestabilno, no svi su se jako trudili i bili sretni što su ih treneri tjerali dalje. „Ta potpora je najbitnija“, rekla je Ljube, a Irena dodala: „Ne sjećam se kad su me pohvalili zadnji put.“

Natjecatelji su bili jako ponosni što su izvršili izazov, a potom su otišli vidjeti svoju novu kuću - kuriju Lipa. Ubrzo su im treneri najavili što ih očekuje u prvom ciklusu. „U prvom ciklusu gubi se puno kilograma jer vaša tijela suočena s treninzima izbacuju vodu. Prikupili smo prosjek svih kandidata prvih šest sezona koji su u prvom ciklusu izgubili -3,9% tjelesne mase, što je otprilike 6,4 kilograma po osobi, a to nije malo. Ako postignete isti rezultat ili bolji, u prvom nas ciklusu nitko ne napušta. Ako budete lošiji, tim sa slabijim rezultatom izgubit će jednog člana“, rekli su treneri.

Kako će se kandidati snaći na prvim treninzima - ne propustite pogledati u novim epizodama 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u.