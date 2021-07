Voditelj i urednik Zoran Šprajc na svojem je Instagram profilu s pratiteljima podijelio fotografije adrenalinskog izazova u kojem je uživao.

"Da, znam da vas je ovo vretenasto tijelo nagnalo da u prvi mah pomislite da je Zagor Te Nej još uvijek živ al nije, tko mu je kriv. To mi je bila prva adrenalinska avantura ikada i u @nprisnjak jedva da sam svladao tri od tridesetri iskušenja. Nakon toga poučna staza Leska od par km cool šetnje, pa đir do Crnog Luga gdje sam se u muzeju tog kraja upoznao s oriđiđi maškarama tzv. pesnikima crnouluškim, tri levela više od zvončara ako me pitate, ozbiljni pustovi, malo i skeri al pravi karneval mora biti malo skeri. Nakon strave i užasa, čovjek se najbolje može opustiti u đaguziju u @houses.runolist s top komadima ondje zatečenima", napisao je Šprajc te podijelio nekoliko fotografija svojeg izleta u kojem je poznati voditelj očigledno jako uživao.

Šprajc inače rado sa svojim pratiteljima dijeli fotografije svojih putovanja i uživanja, a otkako su Hrvatsku ugrijale ljetne vrućine, često ovaj voditelj i urednik osvježenje pronalazi u prirodi.