POSTOJI LI NEŠTO U ČEMU NE IZGLEDA KAO BOMBA? Žanamari se fotkala u tajicama, fanovima nije dobro

Pjevačica na društvenim mrežama najavljuje izlazak novog singla, a svaka fotografija je provokativnija od prethodne

Žanamari Perčić nedavno je proglašena pjevačicom s najboljim tijelom u Hrvatskoj, a svojim se adutima često hvali na društvenim mrežama.

Danas je još jednom ubrzala puls pratiteljima i pokazala da je s pravom osvojila tu titulu. Objavila je fotku na kojoj zavodljivo pozira na rivi u tajicama i kratkom topu, sportskoj kombinaciji koja joj pristaje kao salivena.

“Tri dana”, napisala je u opisu i najavila novi spot za pjesmu ‘No Boy Can Do It Better’.

Fotografija je u samo sat vremena skupila više od 1500 lajkova, a u komentarima su se nizali isključivo komplimenti.

“Tvoje tijelo je savršeno”, “Dobro jutro, mora biti dobro kad čovjek tebe vidi”, “Kao vatra si”, “Apsolutno prekrasna”, pisali su joj pratitelji.