Popularna zvijezda Američkog Idola Drake McCain na društvenim je mrežama podijelio srceparajuću vijest da se njegova 19-godišnja sestra utopila u jezeru u Tennesseeju u ponedjeljak kasno navečer.

'Samo te želim zagrliti'

Mlada žena identificirana kao Madison "Maddie" Taylor navodno je ušla u vodu iz čamca u području jezera Watts Bar kako bi plivala i nije izronila, rekao je glasnogovornik Tennessee Wildlife Resource Agency (TWRA), prenosi ABC9 News. Šerifov ured okruga Rhea i više spasilačkih agencija i ronilačkih timova tražili su tinejdžericu u ponedjeljak kasno navečer iznad brane u okrugu Rhea.

Njezino tijelo pronađeno je u utorak nešto poslije ponoći, rekli su dužnosnici, a prevezeno je u Ured vještaka okruga Rhea. U objavi na Facebooku McCain je zatražio je molitve za svoju obitelj i poštovanje privatnosti njihove obitelji tijekom ovog tragičnog vremena.

"Moja lijepa mala sestro... Nemam riječi. Apsolutno bez riječi", napisao je. "Samo te želim zagrliti i poljubiti tvoje dragocjeno lice! Ne znam zašto te je Bog još uzeo, ali znam da si na boljem mjestu kad nam se smiješiš. Inspirirao si mene i mnoge druge ljude, a sve u svemu imao si najbolje srce koje je ikada postojalo", dodao je.

"Nikada te nećemo zaboraviti, uspomene ili taj lijepi zarazni osmijeh. Volim te tako puno, zauvijek i uvijek Bean. Dok se ponovno ne sretnemo, moja dragocjena beba seko!", napisao je Drake Taylor. Rodom iz Spring Cityja, Tennessee, Drake je bio natjecatelj u 17. sezoni i 19. sezoni Američkog Idola prije nego što je eliminiran.

'Molite se za obitelj'

Na svojoj audiciji u Louisvilleu otpjevao je pjesme "His Eye Is on the Sparrow" i "Oh Happy Day", što je impresioniralo suce i dovelo ga u sljedeći krug. Poruke sućuti preplavile su društvene mreže odajući počast mladoj ženi, koja je toliko obećavala, te izražavajući svoje poruke podrške i ljubavi obitelji McCain.

Privatni sprovod djevojke zakazan je za subotu, objavile su novine. GoFundMe postavljen za pomoć obitelji oko troškova pogreba. "Ovaj račun treba pomoći obitelji Madison (Maddie) Taylor oko troškova pokopa nakon njezine tragične smrti 30. svibnja", napisali su Leslie i Curtis Phillips. "Ako ne možete donirati novac, molite se za obitelj i prijatelje ove lijepe duše koja je prerano oduzeta!", poručili su. Od četvrtka navečer prikupljeno je 19.215 dolara što premašuje njihov cilj od 19.000 dolara.