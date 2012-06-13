Nevjerojatno što je napravila od svoje guze!

Bujna Vanity Wonder potrošila je na svoju guzu oko 15.000 dolara. Povećala ju je s injekcijama zvanim butt shots , a sve detalje o svom iskustvu otkrila je u svojoj knjizi Shot Girls .

Bivša striptizeta je pet godina povećavala svoju stražnjicu injekcijama koje su zabranjene u Americi i Britaniji, piše huffingtonpost.co.uk .

Vanity Wonder oduvijek je žudjela za boljim izgledom, htjela je dobivati komplimente i na promijene na tijelu odlučila se u studenom 2006. godine.

S misterioznim 'Luxorom' našla se u jednom hotelu i tada je dobila prvu injekciju. 'Ubod je bolio, ali to je bilo ništa naspram osjećaja kada je tekućina ubrizgana u moju guzu. Bila je to tako oštra bol', opisala je Vanity.

Priznala je da uopće nije znala što joj je ubrizgano u guzu.

Unatoč boli i novcima koje je potrošila na prvu injekciju, bila je razočarana jer nitko nije primijetio razliku, kako kaže, i dalje je bila nepopularna. Zato se odlučila na još tretmana.

Za nju je konkurencija bila velika. Uspoređivala se s bujnim ljepoticama kao što su Beyonce, Kim Kardashian i J-Lo.

No, želja da se izgledom što više približi navedenim ljepoticama može imati tragične rezultate, zato je Vanity odlučila napisati knjigu da bi ukazala na moguće posljedice zbog odlaska sumnjivim liječnicima. Ona je dobro prošla, a danas se takvi zahvati mogu obaviti legalno. Kada se ona odlučila na taj potez to je bilo preskupo i zato se odlučila za ilegalan put.

Danas je Vanity Wonder majka dvoje djece i jedino što joj je zaista važno je briga za njena dva sina. Gušta u tome da je na ulici primjećuju zbog njenog izgleda, no zaključila je sljedeće: 'Onda mi se to činilo kao odlična ideja, bila sam mlada i glupa.'