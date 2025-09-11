'Radio Patrola' na cestama Istre: Battifiaca i policajci dijele nagrade i upozoravaju vozače

Radio Istra i Policijska uprava istarska započele su s edukativno-prometnom kampanjom pod nazivom „Radio patrola” u utorak, 9. rujna, u Puli, a dan kasnije, u srijedu, 10. rujna, u Pazinu.

Kampanja je osmišljena kako bi se na zabavan i poučan način ljude podsjetilo na važnost sigurnog ponašanja u prometu, s posebnim naglaskom na zaštitu djece, najranjivijih sudionika u prometu.

Tim povodom poznati radijski voditelj Mario Lipovšek Battifiaca okušao se u ulozi policajca. Zajedno s djelatnicima Policijske uprave istarske od 12 do 14 sati zaustavljao je vozače i razgovarao s njima o prometnim navikama. Nakon razgovora, vozačima je postavljao pitanja koja su im omogućila ulazak u nagradnu igru.

Foto: Radio Istra

Radio Istra u sklopu kampanje u eteru emitira i edukativne spotove koji upozoravaju na opasnosti u prometu. Svakog dana od ponedjeljka do subote u 10:30 slušatelji se mogu okušati u igri „Uspori hit” te tako ući u bubanj za nagradu u vrijednosti od 1.000,00 eura na potrošačkoj kartici Istarske kreditne banke Umag.

U borbu za vrijednu nagradu ulaze i svi vozači koje Mario Lipovšek Battifiaca i policajci zaustave na terenu tijekom patrole. „Radio Patrolu” vozači će imati prilike susresti na istarskim cestama svakog utorka i srijede od 12 do 14 sati do početka listopada, a kampanja će u eteru trajati do 31. listopada kada će se saznati i sretni dobitnik nagradne igre.

„Radio Patrola” je zamišljena kao kampanja koja će na zanimljiv i pristupačan način podsjetiti sve sudionike u prometu na važnost odgovornog ponašanja s posebnim naglaskom na sigurnost djece. Spajajući edukaciju i zabavu, kampanja kroz humoristične situacije, zgode s terena, neposredne razgovore s vozačima i policijom, nastoji doprijeti do što većeg broja ljudi.

Zahvaljujući inovativnom pristupu, pozitivnoj atmosferi i medijskoj prisutnosti „Radio patrola” će zasigurno utjecati na prometnu kulturu i povećati sigurnost na istarskim cestama.