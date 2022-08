OVO NISU ISTINE / Kakve noge ima Jennifer Lopez! Znate li za ženu koja ima 53 godine i ovako izgleda? Nađite nam je, ako uopće postoji

Tek što su se vjenčali u Las Vegasu i okrunili svoju ljubav, izvori bliski paru otkrili su za HollywoodLife da se Jennifer Lopez i Ben Affleck razdvajaju na neko vrijeme. No, isti izvori tvrde kako je oboma to sasvim u redu. S druge strane, neki tvrde da je do razdvajanja došlo zbog Affleckovog problema s alkoholom, zbog kojeg mu je i prvi brak bio pun problema. Kako god bilo, Jennifer Lopez izgleda kao da nema brige na svijetu, onako kako smo od nje navikli - kao milijun dolara. J.Lo je pokazala 'brutalne' noge u opravici koju je prekrio duži sako. Obula je vrtoglave štikle koje su dodatno naglasile njezine utrenirane noge. Pogledajte fotogaleriju koju vam donosimo zahvaljujući paparazzima koji su je snimili u podzemnoj garaži Soho Housea u Los Angelesu.