BOMBA BILA I OSTALA / Halle Berry izašla s neurednom frizurom i bez trunke šminke, ali uz ovakve noge - ne treba joj sređivanje

Glumica Halle Berry (55) fotkana je na ulicama New Yorka, hodala je u potpuno prirodnom izdanju bez šminke, u udobnim japankama i u jednostavnoj ljetnoj haljinici. Ova 55- godišnjakinja ponovno je dokazala da izgleda senzacionalno, ali ne skriva da redovito vježba i zdravo se hrani, što često objavljuje na svom Instagramu. Naime, Halle Berry, unatoč svojoj besprijekornoj ljepoti, Berry priznala je da su joj često nametali da se podvrgne plastičnim operacijama. "Neću lagati i reći vam da mi te stvari ne padaju na pamet jer mi uvijek netko to sugerira", priznala je za jedan modni časopis, no bez obzira na to je li imala malih korekcija ili ne - ova holivudska ljepotica i dalje izgleda vrhunski. U galeriji pogledajte opušteno izdanje uvijek zgodne Halle Berry...