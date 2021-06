Pjevačica Britney Spears (39) trenutno se opušta na havajskom otoku Mauiju s dečkom Samom Asgharijem. Ona se u utorak oglasila preko svog Instagrama te je poslala poruku svojim obožavateljima, ali i paparazzima koji su nedavno objavili njene fotografije, piše E! online.

Britney se, naime, otišla odmoriti nakon što se prošlog tjedna pojavila na sudu na kojem je iznijela mučne detalje vezane uz skrbništvo koje njezin otac ima nad njom već punih 13 godina. Kroz suze je priznala da je duboko nesretna i traumatizirana te da plače svaki dan.

Paparazzi su je sada snimili u luksuznom odmaralištu, no Britney se naljutila na njih jer su, po njoj, objavili fotografije koje je ne prikazuju u realnom izdanju i smatra da su je osramotili. Pjevačica nije navela konkretne primjere tih fotografija, ali one su se već proširile po medijima.

"Dakle, ovdje na Mauiju prilično je ludo. Paparazzi znaju gdje sam i stvarno nije zabavno! Prilično je teško ići bilo gdje jer se njihova blesava lica stalno pojavljuju kako bi me fotografirali… No, uz to oni deformiraju moje tijelo i tako me sramote.

Znam da moje tijelo nije savršeno, ali definitivno ne izgledam onako kako me prikazuju. To je bezobrazno i ​​podlo pa ljubazno molim sve paparazze da od*ebu", istaknula je Britney uz video koji je započela porukom: "Ako si paparazzo ili bio tko u mojoj blizini - ne obraćaj mi se dok tipkam poruke! To je nepristojno."

Nakon toga uslijedila je snimka na kojoj Britney hoda plažom u crvenom bikiniju s maskom na licu, a onda se pojavila scena na kojoj je mnoštvo ljudi na ulici u povorci ponosa LGBT osoba te pjevaju njenu pjesmu "Oops!… I Did It Again". "Ovo bi fanovi i paparazzi trebali raditi umjesto toga!", poručila je Britney.