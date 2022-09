KAKVE SCENE NA BAZENU / Slavna manekenka se naslikavala s frendicama u bikiniju, a onda su pali i seksi dodiri

Manekenka Nara Ford priredila je zabavu uz bazen u Sapphire Pool & Day Clubu u Las Vegasu, a uz nju su bile i manekenke Chelsea K i Alexisa Lohmiera odlično su se zabavile i snimile nekoliko golišavih izdanja za Instagram. Inače, Nara Ford je popularni OnlyFans model s neobičnom prošlošću. Naime, nakon što je odlučila vojno služiti svojoj zemlji, Nara se prijavila u Zračne snage SAD-a. Kad je shvatila da je modeling stvarna mogućnost za buduću karijeru, odlučila je naučiti sve što je mogla o toj industriji. Kad ju je zrakoplovstvo prebacilo u Las Vegas, na to je gledala kao na zlatnu priliku da protegne noge kao vjerna manekenka, no to nije sve. Kako je manekenstvo dobivalo formu, nisu svi bili oduševljeni. Bilo je kontroverzi oko golišavih fotografija objavljenih na Instagramu dok je još bila aktivni pilot, što nije spriječilo ambicioznu Naru. Nastavila je graditi svoj manekenski portfelj te tako izgradila pravo carstvo. U galeriji pogledajte mišićavu Naru koja se zabavljala na bazenu uz svoje seksi frendice...